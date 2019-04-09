الاتحاد الأوروبي يحقق في صفقات مؤسساته مع مايكروسوفت

بدأ الاتحاد الأوروبي – ممثلًا بسلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي EDPS – التحقيق اليوم الاثنين فيما إذا كانت المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى تمتثل لقواعد خصوصية البيانات الصارمة للاتحاد في صفقات برامجها مع شركة مايكروسوفت، بعد تقرير الحكومة الهولندية.

ويركز تحقيق الوكالة الدولية لحماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تراقب التزام مؤسسات الاتحاد البالغ عددها 70 مؤسسة، على الطريقة التي يتوافق بها برنامج مايكروسوفت مع التنظيم الجديد لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، المعروف أيضًا باسم قواعد حماية البيانات العامة GDPR.

واعتمد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR منذ حوالي عام، مما منح الأوروبيين مزيدًا من التحكم في معلوماتهم وخصوصياتهم عبر الإنترنت، ويتيح القدرة على فرض غرامات باهظة على الشركات المخالفة.

ويبحث التحقيق في منتجات وخدمات مايكروسوفت التي تستخدمها المؤسسات، وما إذا كانت الاتفاقيات التعاقدية المبرمة بينها وبين شركة البرمجيات الأمريكية متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.

وقال فوسيتيك فيكوريوسكي Wojciech Wiewiorowski، مساعد EDPS: “عند الاعتماد على أطراف ثالثة لتقديم الخدمات، فإن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تظل مسؤولة عن طريقة التعامل مع البيانات نيابة عنهم، وعليهم ضمان احترام أي ترتيبات تعاقدية لقواعد GDPR، وتخفيف أي مخاطر”.

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ويمكن للوكالة الدولية لحماية البيانات فرض غرامات تصل إلى 50 ألف يورو لكل مخالفة، وأوضحت مايكروسوفت أنها مستعدة لمساعدة عملائها في تحقيق EDPS.

وقالت عملاقة البرمجيات: “نحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على الامتثال لقوانين GDPR، والقوانين المعمول بها الأخرى، ونحن على ثقة من أن ترتيباتنا التعاقدية تسمح للعملاء بذلك”.

وأشارت الوكالة الدولية لحماية البيانات إلى أن بعض المخاوف المتعلقة بحماية البيانات يمكن أن تكون مماثلة للمخاوف الهولندية التي أثيرت في شهر نوفمبر، حول البيانات التي تم جمعها من خلال حزمتها الإنتاجية Microsoft ProPlus، والتي تشمل برامج مثل: Word، و Outlook.

وكان القلق يتعلق بالمعلومات المخزنة في قاعدة بيانات بالولايات المتحدة بطريقة قالت الحكومة الهولندية: إنها تشكل مخاطر كبيرة على خصوصية المستخدمين.

وأجرت الشركة لاحقًا بعض التغييرات لمعالجة تقرير الحكومة الهولندية، والامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت الشركة المصنعة للبرامج في شهر فبراير إنها: تخطط لتعديل كيفية قيام Office ProPlus بجمع بيانات المستخدم، بحلول نهاية شهر أبريل 2019، للامتثال للقواعد الأوروبية.