سعر Redmi Note 7 مع مواصفاته ومميزاته وأماكن شراءه

سعر Redmi Note 7 ليس منافساً فقط بل إنه يدمر كل المنافسة التي تقف أمامه كما أنه أول هاتف يصدر من شركة شاومي بعدما قامت بفصل سلسلة Redmi وهواتفها وجعلها علامة فرعية لها مثلما تفعل Oppo مع realme ، لذا فإنه من الطبيعي أن تحاول الشركة ان تثبت وجودها مع هذا الهاتف فهو فالنهاية يعتبر أول هاتف لها كشركة منفصلة ولا يوجد أفضل من Note 7 ليثبت قوة الشركة ويرسل رسالة واضحة بأنها هنا لتسيطر على الفئة المتوسطة .

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الهاتف متوفر عالمياًَ بسعر يبدأ من 200 دولار تقريباً لنسخة 3GB من الرام ويزداد السعر تلقائي مع أعلى نسخة ليصل 290 دولار مع أعلى نسخة من الجهاز ، بهذا السعر يظل الهاتف صفقة اكثر من مميزة لمن يبحث عن فرصة للحصول على هاتف متميز بسعر جيد .

مواصفات هاتف Redmi Note 7 التقنية :

الجهاز يزن 186 جرام مع ظهر زجاجي محمي بطبقة Gorilla Glass 5 مع إطار من ال polycarbonate المعزز

حجم الشاشة 6.3 بوصة

المعالج المركزي : Snapdragon 660 والمعالج الرسومي Adreno 512

يأتي الجهاز في أكثر من نسخة ذواكر منها 3GB مع مساحة تخزين داخلية 32GB و 6GB من الذواكر الداخلية مع مساحة تخزين 64GB مع مكان لإضافة MicroSD

نظام التشغيل : Android Pie

الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل والأمامية بدقة 13 ميجابكسل

سعة البطارية تبلغ 4000 مللي امبير

يستخدم منفذ USB C كما يوجد مستشعر البصمة بالخلف .

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مميزات الهاتف :

جودة تصنيع عالية ومميزة للغاية تشعر معها بأنه هاتف رائد

عمر بطارية ومدة إستخدام مدهشة

جودة الكاميرا مقبولة للغاية وتكاد تكون غاية في الجودة حتى في الأضواء الضعيفة

يدعم الشحن السريع بالرغم من أنه لا يأتي بشاحن سريع

أداء مستقر وثابت من الواجهة الجديدة من شاومي

عيوب الهاتف :

لا يوجد تصوير 4K بالرغم من أن الكاميرا واللوحة المركزية تدعهم

بعض الألوان تأتي سيئة وفي حاجة للتحسين

سعر Redmi Note 7 :

يأتي الهاتف بسعر 200$ تقريباً كما قلنا في السوق العالمي وسعر Redmi Note 7 في السوق المصري هو 3777 جنيه مصرياً لنسخة 4GB\64Gb ، يمكنك التعرف على أماكن توافره من خلال هذا الرابط الرسمي .