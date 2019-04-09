Apple Watch تبدد شكوك أحد المستخدمين بعدما كشفت له أنه يعاني من الرجفان الأذيني

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الأسباب وراء قيام شخص ما بشراء الساعة الذكية Apple Watch. قد يرغب البعض في إستخدامها لأغراض اللياقة البدنية من خلال تتبع أنشطتهم الرياضية. قد يرغب البعض في إستخدامها لأغراض تحسين أسلوب الحياة، وقد يرغب البعض ببساطة في إستخدامها للتواصل بشكل أفضل مع هواتفهم الذكية، وبالتالي قد لا يتم إستخدام جميع ميزات الساعة.

على سبيل المثال، تحتوي Apple Watch Series 4 على ميزة الكشف عن السقوط، ولكن هناك إحتمال أن يتم إستخدام هذه الميزة من قبل كبار السن أكثر من الشباب، وبالتالي فليس من المستغرب أن نجد البعض يشككون في جدوى بعض هذه الميزات. كان هذا هو الحال مع أحد مستخدمي Apple Watch في ألمانيا، والذي شطب مبدئيًا على ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG بإعتبارها مصممة للأشخاص الذين يعانون من وسواس المرض.

ووفقا لصحيفة FAZ، فقد أرسل هذا المستخدم رسالة إلكترونية إلى الدكتور Michael Spher من هذه الصحيفة عبر فيها عن شكوكه الأولية في الميزة، ولكن عندما قرر تجربة الميزة من أجل المتعة، وجدت الساعة أنه يعاني من الرجفان الأذيني. ومنذ ذلك الحين، أجرى نفس الإختبار عدة مرات بإستخدام الساعة ووجد أنها تقوم نفس الأمر قبل أن يقرر التشاور مع طبيبه.

Advertisements

وإتضح في وقت لاحق أن الساعة الذكية Apple Watch كانت دقيقة وتم تزويده بالأدوية المناسبة لمعالجة مشكلته. وبخصوص هذا القضية، صرح المستخدم بالقول : ” صحيح، ساهمت الساعة في إطالة أمد حياتي. الآن أرى المناقشة بأكملها من وجهة نظر مختلفة “. وكما تعلمون على الأرجح، فهذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها بأن ميزة ECG ساهمت في إنقاذ حيوات بعض المستخدمين، والآن بعد أن تم إطلاق هذه الميزة في أوروبا، فنحن نتوقع أن نسمع المزيد من هذه القصص في المستقبل.