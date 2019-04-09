شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا يسيرون فى الفضاء لإصلاح بطاريات بالمحطة الدولية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم حاليا اثنان من رواد الفضاء بإجراء عملية سير خارج محطة الفضاء الدولية لإصلاح بطاريات المحطة، وتركيب كابلات بها، حيث تستكمل رائدة فضاء ناسا "آن ماكلين" ورائد الفضاء الكندى ديفيد سان جاك مهام تبديل البطارية، التى بدأت فى الشهر الماضى، بحسب موقع metro البريطانى.

ويقوم الزوجان أيضًا بوضع كابل حول المركبة الفضائية المدارية التى ستوفر دائرة طاقة احتياطية لذراع الروبوت الكندى الصنع للمحطة وتوسيع الاتصالات اللاسلكية.

وفى الوقت نفسه، ينطوى عمل البطارية على إعادة تثبيت بطاريتين قديمتين، إذ لا تعمل إحدى بطاريات الليثيوم أيون الست الجديدة بشكل صحيح، وبالتالى فإن الزوج القديم الذى صنع من هيدروجين النيكل يحتاج إلى العودة إلى الفتحة مرة أخرى، فيما يعد هذا هو السير فى الفضاء الثالث فى الأسبوعين الماضيين للطاقم الحالى.