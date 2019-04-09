شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض مزيد من الضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث كبار المسئولين فى أوربا فى إمكانية تطبيق مزيد من الضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، إذ قالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبىMargrethe Vestager إنه على أوروبا أن تقود الطريق نحو فرض ضريبة تستهدف جوجل و أمازون و فيس بوك وأبل بصرف النظر عما إذا كان بالإمكان التوصل إلى إجماع عالمى حول هذه القضية.

وقالت فى مقابلة مع راديو "فرانس إنتر": "لقد أصبحنا عالمًا رقميًا بشكل متزايد، وستكون هناك مشكلة كبيرة إذا لم نجد طريقة لرفع الضرائب (الرقمية)"، وأضافت أن أفضل شيء هو الحل العالمى، لكن إذا أردنا الحصول على نتائج فى فترة زمنية معقولة، يجب على أوروبا أن تأخذ زمام المبادرة.

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وتتمتع Vestager بسمعة طيبة فى أوروبا فيما يتعلق بعلاقتها مع شركات سيليكون فالي، حيث تضربها بغرامات ضخمة وتحملها على تغيير ممارساتها وسياساتها التى تتعارض مع قانون المنافسة المحلي.

وستكون الضريبة الرقمية شكل أكبر من الضغط التنظيمى الذى يتعرض له عمالقة التكنولوجيا على مستوى العالم.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، ففى خطوة منفصلة يوم الاثنين، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لإدخال منظم مستقل على شركات التواصل الاجتماعى.