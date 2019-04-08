مايكروسوفت تتيح متصفح Chromium Edge للاختبار

أصدرت شركة مايكروسوفت أول نسخة معاينة للمطورين من الجيل التالي لمتصفحها للويب Microsoft Edge.

وأطلقت الشركة اليوم موقع Microsoft Edge Insider الجديد الذي يمكن المستخدمين من الوصول إلى نسخ المعاينة الأولى لمتصفح Microsoft Edge الجديد المستند إلى كروميوم Chromium.

ووفرت عملاقة البرمجيات ثلاث قنوات مختلفة هي Developer و Beta و Canary لإلقاء نظرة مبكرة على كيفية تغير Edge، مع تحديثات يومية أو أسبوعية للتغييرات التي تطرأ على Edge.

ويبدو المتصفح مطابقًا تمامًا لمتصفح جوجل كروم، لكن بنكهة لغة تصميم مايكروسوفت الخاصة بها Fluent Design.

وركزت مايكروسوفت على أساسيات التصفح والموثوقية ودعم الإضافات ضمن هذا الإصدار المبكر من Edge المبني على Chromium.

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وتبحث الشركة عن تعليقات المستخدمين بعد أن وفر المتصفح دعمًا كاملًا لملحقات متصفح جوجل كروم الحالية، إلى جانب مجموعة محدودة من الإضافات من متجر الإضافات الجديد الخاص بها.

ووفرت مايكروسوفت دعمًا لمزامنة أشياء مثل المفضلات وسجل التصفح والإضافات عبر Edge.

كما هناك الوضع الداكن، إلى جانب بعض ميزات متصفح كروم الأخرى مثل دعم تطبيقات الويب التقدمية PWA والقدرة على تثبيت هذه التطبيقات.

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واحتفظ المتصفح بأدوات المطورين التي تأتي مع Chromium بدلاً من استبدالها بأدوات المطور الخاصة بمايكروسوفت.

وتدعم نسخة المعاينة الحالية المفضلات فقط، على أن يتم تحسين دعم المزامنة تدريجياً قبل أن يتوفر هذا الإصدار الجديد من Edge على نطاق واسع بشكل إصدار تجريبي.

ويعمل مهندسو جوجل ومايكروسوفت معًا لتحسين مشروع كروميوم Chromium الأساسي بحيث يعمل متصفحا كروم وإيدج بشكل أفضل على أنظمة ويندوز.

وأضافت عملاقة البرمجيات حوالي 150 التزامًا جديدًا في مشروع كروميوم، مما يمهد الطريق لإدخال تحسينات على Edge و Chromium على ويندوز 10.

ويشمل ذلك تحسين إمكانية الوصول ودعم التمرير السلس وتكامل Windows Hello وأشياء مثل ضمان ظهور لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس بشكل موثوق.

ويوضح جو بيلفيوري Joe Belfiore، نائب رئيس الشركة في مايكروسوفت: “نحن نعمل مباشرة مع الفرق في جوجل ومجتمع كروميوم الأوسع نطاقًا ونقدر المناقشات التعاونية والمفتوحة، وتمثل هذه المساهمات جهدًا قيد التنفيذ ولم يتم توفيرها بالكامل في المستعرض الآن”.

وتعمل مايكروسوفت على إضافة تعديلات Fluent Design إلى هذا الإصدار من Edge، وقد تظهر مستقبلًا بعض الميزات الموجودة مثل علامات التبويب الجانبية أو التحبير الإلكتروني.

وتتوفر قنوات Developer و Canary للتثبيت، وهي مصممة لدعم اللغة الإنجليزية على نظام ويندوز 10 بمعمارية 64 بت، وتخطط الشركة لدعم ويندوز 8 و 7 وماك macOS في المستقبل.