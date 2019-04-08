سامسونج تدمج رسميًا سلسلة Galaxy J مع Galaxy A

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إلغاء سلسلة Galaxy J واستبدالها بسلسلة Galaxy A التي تم طرحها حديثًا.

وبالرغم من أن السبب الدقيق لهذه الخطوة غير واضح بعد، لكن يبدو أن سامسونج تخطط لجعل مجموعة هواتفها الذكية أقل إرباكًا للمستخدمين.

وجاء التأكيد من خلال قناة يوتيوب الرسمية لحساب سامسونج ماليزيا Samsung Malaysia عبر مقطع فيديو ترويجي قصير لهاتفي Galaxy A30 و Galaxy A50 اللذان تم إطلاقهما مؤخرًا.

وتعد سلسلة Galaxy J من سامسونج بمثابة المجموعة منخفضة التكلفة المفضلة لأسواق مثل الهند وأمريكا اللاتينية وبعض أنحاء أوروبا.

وواجهت الشركة الكورية الجنوبية منافسة شديدة من شاومي وهواوي وآسوس على مدار العامين الماضيين، وخاصة في قطاعات الهواتف الذكية منخفضة ومتوسطة التكلفة.

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وتقدم سامسونج من خلال سلسلة Galaxy A الجديدة ميزات حديثة مثل الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة، ومستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة، وشاشة Infinity AMOLED في محاولة لجذب الجمهور الأصغر سناً.

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وتفتخر هواتف سلسلة Galaxy A أيضًا بالبطاريات الكبيرة ذات الشحن السريع والتصميمات المطورة وجودة أفضل من حيث البناء.

وتشتمل تشكيلة Samsung Galaxy A 2019 حتى الآن على Galaxy A10 و Galaxy A20 و Galaxy A30 و Galaxy A50 و Galaxy A70.

وتستعد الشركة حاليًا لإطلاق Galaxy A90 في حدث يوم 10 أبريل، وذلك بالرغم من أن الهاتف قد يحمل اسم Galaxy A80 بدلاً من Galaxy A90.

ومن المتوقع أن يتميز هاتف الفئة المتوسطة هذا بمعالج Snapdragon 7150 الذي لم تعلن عنه كوالكوم بعد، كما قد يأتي مع شاشة OLED بقياس 6.7 إنش بدقة 1080×2400 بيكسل.

في حين من المفترض أن يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكيسل بفتحة f/2.0 ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة f/2.4 ومستشعر ثالث TOF بفتحة عدسة f/1.2 لتأثير العمق.

ويتم تزويد الهاتف ببطارية 3700 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 25 واط، إلى جانب كاميرا دوارة منبثقة، وتقنية صوت الشاشة لتعمل مثل مكبر الصوت وسماعة أذن.