برامج مجانية لا يمكن الإستغناء عنها لمهندسي الكهرباء

مهندسي الكهرباء يمضون الكثير من الوقت وهم ينظرون إلى اللوحات الإلكترونية والدوائر الإلكترونية المختلفة إما لصنع وإنشاء دائرة جديدة أو محاولة إصلاح واحدة موجودة مسبقاً وتلفت .

وبسبب طبيعة عمل مهندسي الكهرباء فإنه يحتاجون للكثير من المعلومات والبيانات والمعادلات المختلفة وهم يحتاجونها امامهم بشكل دائم ليتمكنوا من إتمام عملهم على أكمل وجه وزيادة كفاءتهم ، ولهذا فقد ظهرت فئة كاملة من البرامج المختلفة لمساعدة مهندسي الكهرباء .

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برامج تهم مهندسي الكهرباء :

سنقدم لكم اليوم مجموعة من اهم البرامج التي تفيد مهندسي الكهرباء سواءاً كنت مهندس محترف وذو خبر كبيرة أو كنت طالباً تحاول أن تشق طريقكك في الهندسة .

كما يتضح من إسم هذا البرنامج فإنه يختص ويركز بشكل كبير على المعادلات الخاصة بمهندسي الكهرباء ويعمل كآلة حاسبة علمية تقوم بتحويل اليبانات المختلفة بين الوحدات المختلفة والتي قد يحتاجها المهندس في عمله .

فيتيح لك هذا البرنامج حساب أقطار الأسلاك الكهربائية وأكواد الالوان والجهد والتيار والقدرة والمقاومة ومجموعة كبيرة من حسابات المحركات المعقدة والتي قد تأخذ منك وقتاً طويلاً مثل عزم الدوران وكفاءة المحرك وغيرها من الحسابات المختلفة التي يحتاجها مهندس الكهرباء .

كما يحتوي البرنامج على مجموعة واسعة من الملفات المرجعية الخاصة بالدوائر الكهربائية والملفات الكهربائية ومكوناتها مثل صمامات الأمان وأنواعها والعوازل وغيرها من البيانات التي تحتاجها بشكل دائم .

اهم ما يميز البرنامج هو واجهته السهلة بالإضافة لكونه مجاني ومتاح لكل الهواتف .

يمكنك تحميل البرنامج من متجر جوجل .

يمكنك تحميل البرنامج من متجر IOS .

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يمكنك أن تفكر في هذا البرنامج كأنه قاموس واسع وكبير للكثير من المصطلحات الهندسية والصيغ والمعادلات ، فهذا البرنامج يضم اكثر من 8000 مصطلح هندسي وأمور أخرى كثيرة .

كما يضم البرنامج واجهة إختبارات لتزيد من قوة معلوماتك الهندسية ولتحسن معرفتك بها بالإضافة إلى أنه يخدم جميع أقسام الهندسة الكهربائية مثل الكهروميكانيكية وهندسة الطاقة والمحركات والإلكترونيات وأقسام الهندسة الإلكترونية ايضاً .

يمكنك أيضاً تشغيل البرنامج بشكل تلقائي مباشرةً لتستمع لكل المصطلحات الهندسية المختلفة ذات الصلة ولتعرف معناها بسهولة .

البرنامج بالطبع مجاني .

يمكنك تحميل البرنامج من متجر جوجل .

يمكنك تحميل البرنامج من متجر IOS .

يمكنك ان تفكر في هذا البرنامج على أنه محاكي لبناء دوائر هندسة الكهرباء ومحاكاة عملها وتصميمها من خلال الهاتف مع مكتبة تتسع لكل المكونات الموجودة والتي قد تحلم بها .

واجهة البرنامج سهلة وبسيطة للغاية وستتمكن من التعامل معاها بطريقة سهلة وواضحة ويمكنك من خلالها أن تصمم اي دائرة تود وإختبارها بشكل مباشر وسريع ويمكنك أيضاً حفظ الرسم التخطيطي للدائرة وتحميله وتتبع قيمة فرق الجهد وشدة التيار في الدوائر المختلفة .

يمتلك البرنامج ايضاً مجتمعاً نشطاً للغاية من المهندسين والمستخدمين الذين يشاركون الكثير من الأمور معاً بما فيها التصميمات الجديدة التي يعملون عليها وغيرها من الأمور المختلفة .

التطبيق مجاني ويمكنك تحميله من متجر جوجل \ آيتيونز..