فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xiaom Mi9 يحظى بجميع الأشياء التي تجعله يستحق أن يكون من بين الهواتف الرائدة في السوق هذا العام، فهو يضم المعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف، وشاشة بتقنية AMOLED. ونظرًا إلى أنه يكلف أقل من 500$، فلا عجب أن يكون الطلب على هذا الهاتف مرتفعًا منذ إطلاقه في شهر فبراير الماضي. في الواقع، الطلب على هذا الهاتف كان كبيرًا لدرجة لم تكن فيها شركة Xiaomi قادرة على مواكبة الطلب وتوفير المخزون الكافي دائمًا. ومع ذلك، يبدو أنه تم حل هذه المشكلة الآن، فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun مؤخرًا في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن شركته رفعت وتيرة إنتاج الهاتف بسرعة.
في الأسبوع الماضي، إستطاعت مبيعات هواتف Xiaomi Mi9 مجتمعة أن تكسر حاجز 1.5 مليون وحدة مباعة، ولكن هذا الرقم يأخذ بعين الإعتبار مبيعات Xiaomi Mi9 العادي وشقيقه الأصغر Xiaomi Mi9 Special Edition. ولكن وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، فقد واجهت الشركة بعض الصعوبات على مستوى الإنتاج في شهر مارس الماضي.
دون الغوص في التفاصيل، أكد السيد Lei Jun أنه تم حل هذه المشاكل الآن وأن الشركة مستعدة لتصنيع أكثر من مليون وحدة من الهاتف Xiaomi Mi9 شهريًا الآن. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم بعد إطلاق الهاتف Xiaomi Mi9 Transparent Edition على الصعيد العالمي ولكن نظرًا إلى أن الشركة رفعت معدل الإنتاج الآن، فقد يحدث ذلك في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر Xiaomi تتخطى جميع الصعاب وترفع معدل إنتاج هواتف Xiaomi Mi9 لمواكبة الطلب القوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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