فاطمة أيت طالب - دبي - كان وضع النافذة العائمة ” Picture In Picture ” في اليوتيوب يقتصر في البداية على مستخدمي Youtube Premium فقط، ولكن هذا تغير في شهر يونيو الماضي حيث تم تمديد هذه الميزة لتشمل المستخدمين غير المشتركين في Youtube Premium في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أكثر من تسعة أشهر، قررت اليوتيوب الآن جلب وضع النافذة العائمة ” Picture In Picture ” أيضًا لغير المشتركين في Youtube Premium خارج الولايات المتحدة الأمريكية كذلك.
وضع النافذة العائمة ” Picture In Picture ” متوفر حاليًا لغير المشتركين في Youtube Premium في إيطاليا، ولكن إذا كنت تعيش في بلد آخر وحصلت على هذه الميزة، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه. ويمكن العثور على خيار تشغيل وضع ” Picture In Picture ” من خلال الذهاب إلى الإعدادات ( Settings ) ثم إلى القائمة العامة ( General Menu ) في تطبيق اليوتيوب على منصة الأندرويد، ولكن هذا الوضع يعمل فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 8.0 Oreo أو إصدار أحدث.
عندما يكون وضع ” Picture In Picture ” مفعلاً، فسوف يصبح بإمكانك مشاهدة مقاطع الفيديو في الخلفية والتحول إلى التطبيقات الأخرى. يمكنك تشغيل فيديو اليوتيوب في وضع ” Picture In Picture ” عن طريق النقر على زر الصفحة الرئيسية أو تنفيذ إيماءة الصفحة الرئيسية بعد بدء التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر وضع ” PiP ” يصل للمستخدمين غير المشتركين في Youtube Premium خارج الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.