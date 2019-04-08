شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو سمعت عنها .. يعنى إيه "حرب سيبرانية"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التطور الذى نعيشه فى وقتنا الحالى فيما يتعلق بالتكنولوجيا، ظهر نوع جديد من الحروب بين الدول، والذى لا يعتمد على الأسلحة والجنود، ولكنه يعتمد فى الأساس على هجمات الهاكرز وعمليات القرصنة، وفيما يلى نعرض مفهوم هذا النوع من الحروب كما يلى:

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- الحرب سيبرانية

هى شكل من أشكال الحرب الإلكترونية وهى إجراء عسكرى يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم فى المجال الذى يتميز باستخدام الإلكترونيات والطيف الكهرومغناطيسى لاستخدام بيانات التبادل عبر الأنظمة الشبكية والبنى التحتية المرتبطة بها، وفيها يقوم مجموعة من الهاكرز بقرصنة ومهاجمة الملفات والمواقع وغيرها التى تخص الاخرين وفى نفس الوقت يدافع الناس عن معلوماتهم من القراصنة عن طريق برامج وطرق متعددة.

- تأثير الحروب السيبرانية:

مع انتشار اعتماد الكثير من دول العالم على خدمات الإنترنت فى كافة القطاعات الإنسانية التى نستخدمها فى وقتنا الحالى، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على المدنيين بشكل كبير ومباشر، فمثلا يمكن أن تؤثر على الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب والرعاية الطبية والكهرباء، وإذا تعطلت أنظمة تحديد المواقع GPS عن العمل، قد تحدث إصابات فى صفوف المدنيين من خلال تعطيل عمليات إقلاع مروحيات الإنقاذ على سبيل المثال وغيرها من الأمور.