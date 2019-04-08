تُعتبر الهندسة الميكانيكية أحد فروع الهندسة الأكثر شمولًا، حيث تضم العديد من التخصصات، وتتكامل أيضًا مع العديد من فروع الهندسة الأخرى، مثل: الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، ويتركز تخصص مهندسي الميكانيكا في تصميم وتصنيع وتشغيل وتطوير الآلات، أو الأجهزة المستخدمة في مختلف القطاعات.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات المهمة لمهندسي الميكانيكا التي تساعدهم على تعزيز كفاءة عملهم وزيادة دقته، وعلاوة على ذلك فهي مفيدة في المواقف التي تتطلب حلاً فوريًا لمشكلة ما قد تحتاج إلى أيام لحلها، فعلى سبيل المثال: تساعدك التطبيقات على رسم الآلات بدقة، وإجراء عمليات حسابية كبيرة خلال دقائق، وهو بالتأكيد شيء سيوفر الكثير من وقتك، ويزيد من إنتاجيتك.

وفيما يلي 5 تطبيقات مهمة لمهندسي الميكانيكا:

1- تطبيق Learn Mechanical Engineering:

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يعتبر هذا التطبيق مرجعًا شاملًا في الهندسة الميكانيكية، حيث يقدم لك مقاطع فيديو صغيرة الحجم، ومسابقات، وتدريبات تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتك في الوصول إلى المفاهيم الأساسية في الهندسة الميكانيكية بسرعة.

يقدم التطبيق فصولًا تعليمية في المواد الهندسية، والخواص الميكانيكية، والقياسات الميكانيكية، والديناميكا الحرارية، والآلات، وعمليات التصنيع، وميكانيكا الموائع وغير ذلك الكثير.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويدعم 50 لغة مختلفة، كما يقدم لك أيضًا فصولًا تعليمية في ريادة الأعمال، والتسويق، ومهارات التواصل، وإدارة المشاريع؛ ليمكنك من خلاله تعلم كيفية إدارة وتطوير مشروعك الأول.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Mechanical Engineering Pro:

يعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات المتاحة لطلاب كلية الهندسة ومهندسي الميكانيكا، حيث يضم جميع مفاهيم ومصطلحات الهندسة الميكانيكية الهامة، كما يغطي أكثر من 2000 موضوع مهم في تصميم الآلات، والرسم الهندسي، وعمليات التصنيع، وميكانيكا الموائع والسوائل الهيدروليكية، وغير ذلك الكثير.

كما يقدم التطبيق مقاطع فيديو وصورًا عالية الدقة تدعم الموضوع الذي تبحث عنه، ويتيح تحديثات بصفة دورية، ويتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، ويتيح لك مراجعة أي مفهوم متعلق بالموضوع قيد البحث على الفور، من خلال وظيفة البحث داخل التطبيق.

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التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي بسعر 4.99 دولار، ولكنه غير متاح على متجر آيتيونز.

3- تطبيق HVAC Check & Charge:

يوفر تطبيق HVAC Check & Charge لمهندسي الميكانيكا آلة حاسبة شاملة لأنظمة التدفئة والتهوية، والتبريد HVACR، تتيح لهم حساب الحرارة الزائدة، أو تدفق الهواء، وعوامل التبريد بسهولة في الموقع.

يسمح هذا التطبيق للمهندسين بحساب تكلفة التبريد الصحيحة للنظام بسهولة، كما يمكنهم ببساطة اختيار Subcooling، أو Superheat، أو Airflow، وإدخال درجات حرارة النظام المحددة جنبًا إلى جنب مع الأحمال البيئية، ثم يتم استخدام هذه القيم لتحديد آلية عمل النظام المناسبة، وما إذا كان يجب تغيير هذه القيم بناءً على هذه الشروط، كما يدعم التطبيق التحويل بين العديد من الوحدات بسهولة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ويمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

4- تطبيق iEngineer:

يعتبر تطبيق iEngineer قاعدة بيانات شاملة للبراغي التي يمكنك العثور عليها في أي آلة أو جهاز، حيث يضم نماذج ثلاثية الأبعاد 3D لنوع الرأس، ورسمًا بيانيًا للأحجام المختلفة، مع إمكانية نسخ ولصق قيم البيانات للوصول إلى ما تبحث عنه بسهولة، بالإضافة إلى القدرة على إظهار وإخفاء درجات المواد في الواجهة، بحيث ترى فقط ما هو مناسب لك.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي.

5- تطبيق iManifold:

يتيح تطبيق iManifold لمهندسي الميكانيكا حساب أداء أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد HVAC/R، واستكشاف مشكلات النظام، وإصلاحها من خلال مدخلات المستخدم، وبيانات النظام الديناميكية المباشرة.

كما يتيح التطبيق إمكانية تخصيص خيارات ومواصفات المعدات للوحدات التي يتم العمل عليها من خلال أكثر من 40 خيارًا متاحًا.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.