أبرز 6 تقنيات مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2019

تظهر العديد من التوجهات التقنية الجديدة باستمرار، وتؤدي إلى تغيير طرق تطور المؤسسات، والمنافسة بينها، ولا شك أن العديد من الشركات تحاول جاهدة اللحاق بالركب، والاستفادة من أحدث التقنيات؛ لتظل في صدارة المنافسة، ويمكن لأحدث التطورات التقنية أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بقوة في السوق، والنمو بسرعة.

تحظى تقنيات وشبكات الجيل الخامس 5G بالكثير من الانتشار خلال عام 2019، ولكنها ليست التوجه التكنولوجي الوحيد الذي تحتاج إلى معرفته، حيث يوجد الكثير من التقنيات الأخرى التي يمكن أن تساعد الشركات على المنافسة بقوة.

وفيما يلي 6 تقنيات يجب أن تكون مدرجة في قوائم التوجهات التقنية الجديدة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2019:

1- شبكات الجيل الخامس 5G:

سيساعد تطور وانتشار شبكات الجيل الخامس 5G على انتشار تقنيات إنترنت الأشياء في كل مكان، حيث ستكون مستخدمة في كل ما نتفاعل معه تقريبًا، سواء في المنازل الذكية، أو محطات الحافلات، أو حتى الأجهزة القابلة للارتداء Wearable Devices، وغيرها.

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بينما يصل وقت الاستجابة أو الوقت المستغرق في إرسال البيانات إلى 50 ميلي/ ثانية في شبكات الجيل الرابع، فمن المتوقع أن تقلل شبكات الجيل الخامس من زمن الاستجابة ليصل إلى 1 ميلي/ ثانية فقط، ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات GSMA فإن شبكات الجيل الخامس ستدعم سرعة تنزيل تصل إلى 10 جيجابايت، وسيؤدي ذلك بدوره إلى اتصال أسرع بين الشبكات، مما يسهل على الشركات مشاركة البيانات وتحميلها بسرعة أكبر.

على الرغم من أن اختبار شبكات 5G لا يزال مستمرًا، ولكن إتاحتها للاستخدام التجاري قد أثارت حماس الجميع، وبالتأكيد ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد في عملها على تقنيات الحوسبة السحابية كثيرًا منها.

2- توحيد البرمجيات:

تستخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليًا مجموعة واسعة من الحلول التقنية للاتصال، والتعامل مع البيانات والعملاء، فعلي سبيل المثال: تستخدم الشركات سلاك Slack للاتصال بالفرق، وأوتلوك Outlook لإرسال المستندات المهمة، وSalesforce لإدارة علاقات العملاء، وBasecamp للتخطيط للمشاريع، وجوجل درايف لتخزين بيانات الشركة المهمة، ولكن يصعب على هذه البرامج الاتصال ببعضها البعض بشكل كامل، وكذلك يصعب مشاركة البيانات بين هذه البرامج مجتمعة.

ولذلك فإن الربط بين هذه البرامج، والسماح بالاتصال بينها يمكن أن يكون قفزة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يساعد توحيد البرامج في إدارة الوقت، وتحسين الكفاءة الداخلية للشركات، بمعنى آخر: سيكون لديك القليل من الصعوبات في العمل، والمزيد من الوقت للقيام بالمزيد من المهام.

3- التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي:

سيظل التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي خيارًا ممتازًا للشركات الصغيرة والمتوسطة طوال عام 2019. حيث مازالت هذه المواقع تكتسب المزيد من المستخدمين الذين يشترون المنتجات التي يشاهدونها على هذه المنصات، وهذا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها كل الأسباب لتوسيع نطاق وصولها إلى الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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تساعد حسابات التواصل الاجتماعي الشركات على استهداف الأشخاص الذين يحتمل أن يشتروا منتجاتهم، كما أنها تساعد في إضفاء الطابع الشخصي على التسويق، مما يسهل على العملاء العثور على المنتجات التي يريدونها، واتخاذ قرارات الشراء بسرعة.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا الاستفادة بشكل كبير من التجارة الإلكترونية؛ لأنها ستلبي متطلبات جمهور دائم النمو، كما لا يزال بالإمكان الاعتماد على التسويق عبر المؤثرين والذي سيتخذ منعطفًا جديدًا في عام 2019، ولكن يتعين على العلامات التجارية توخي الحذر الشديد بشأن المؤثرين الذين يعملون معهم.

حيث إنه على خلفية الأخبار المزيفة، والتلاعب بالبيانات، واختراقات الخصوصية، أصبح المستخدمون لا يثقون في المشاهير، أو الشخصيات الإعلامية كما كان في السابق. ويكمن الحل في جعل توصيات المؤثّرين طبيعية، وتظهر بشكل حقيقي غير مزيف، لذلك يجب عليك التواصل مع المؤثرين الذين لديهم إعجاب حقيقي بمنتجك، أو خدمتك، ويمكنك التعامل مع المؤثرين الأصغر Micro Influencers، حيث إن التفاعل لديهم يكون أعلى، كما أن احتمال وجود متابعين مزيفين لديهم أقل.

4- تزايد أهمية الأمن الإلكتروني:

مع حدوث العديد من خروقات البيانات خلال السنوات القليلة الماضية لا تزال الشركات الصغيرة مستهدفة بالهجمات الإلكترونية. وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة Insureon تبين أن 16% فقط من أصحاب الأعمال الصغيرة يعتقدون أنهم عرضة لهجمات إلكترونية، ومع ذلك فإن 61% من الهجمات تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما وجدت الأبحاث أن 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه الهجمات الإلكترونية تتوقف عن العمل في غضون ستة أشهر من الهجوم. وقد اتضح أيضًا أن هذه الهجمات تكلف الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر تتراوح بين 84 ألف دولار و148 ألف دولار لكل حادث اختراق.

ولضمان السلامة الكاملة من القرصنة والاختراقات يجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تراعي في إعداد الميزانية وجود بنود خاصة من أجل تأمين البيانات. وبصفة عامة فإن ميزانية أمان البيانات لمختلف الشركات تعتمد على مجالات عملها، ومدى احتمالية تعرضها لهجمات إلكترونية

5- التحليلات المعززة Augmented Analytics:

تُعرَّف التحليلات المعززة بأنها نهج يعمل على أتمتة الأفكار باستخدام التعلم الآلي، وتوليد اللغة الطبيعية، فهي عبارة عن نماذج للبيانات والتحليلات من الجيل التالي تستخدم التعلم الآلي لأتمتة إعداد البيانات، واكتشاف الرؤى، ومشاركتها مع مجموعة واسعة من مستخدمي الأعمال، والمسؤولين التنفيذيين، وعلماء البيانات، ويمكن لمنصات التحليل المعزز معالجة البيانات بشكل أسرع من البشر، دون أي درجة من التحيز التي قد يضيفها الإنسان إلى هذه العملية.

وهذا يعني أنه يمكن الحصول على تحليل متعمق للبيانات، ومزيد من الأفكار، واستخدام أمثل للموارد، وكذلك الحصول على نتائج أسرع، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على كل هذه الفوائد؛ لتطوير أعمالها من خلال الاستثمار في منصات التحليلات المعززة.

6- أنظمة إدارة علاقات العملاء:

تساعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) في تقوية العلاقة بينك وبين عملائك من خلال تعزيز مستوى التفاعل، وتحليل البيانات، والتوصية بالمنتجات والخدمات التي قد تكون محل اهتمامهم.

وبغض النظر عن بناء العلاقات مع العملاء يمكن لبرامج CRM مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة المبيعات، وتحسين التنسيق بين فريق العمل، ومسؤولي المبيعات، ويمكن للاستثمار في هذه الأنظمة أن يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ميزة تنافسية قوية في السوق.