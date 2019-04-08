Google Photos لماذا يعد الأفضل لعرض صورك و الإحتفاظ بها

Google photos هو تطبيق الصور الخاص بشركة Google. و الذي يتوفر على نظام Android و نظام IOS. يُعتبر من افضل التطبيقات في الإحتفاظ بصورك. و الإحتفاظ بنسخة احتياطية منها. حيث انه يوفر لك مساحة تخزين مقترنة بمساحات التخزين السحابية الخاصة بـGoogle Drive. و يمكنك الإحتفاظ بصورك بجودات مختلفة. مهما كان حجم الصورة بالجودة الأصلية لها. في هذا المقال نكتب عن لماذا يعد التطبيق افضل تطبيق للإحتفاظ بالصور. و قد كتبنا في مقال قديم عن كيفية اعداد التطبيق على جهازك.

لماذا يعد Google Photos الأفضل للإحتفاظ بصورك

سهولة عرض الصور

النسخ الإحتياطي

الذكاء الإصطناعي في التعامل مع الصور

المزامنة بين الأنظمة و الاجهزة المختلفة

سهولة مشاركة الصور

سهولة عرض الصور

يمتاز تطبيق الصور الخاص بـGoogle بواجهة يسهل التعامل معها و الإستعمال. حيث انه يوفر لك طرق عرض مختلفة للصور. مثل عرض الصور بترتيب بناء على التاريخ الخاص بهم. او بناء على ترتيبك للألبومات الخاصة بك. بل هناك عدة طرق مختلفة كترتيب الصور بناء على الأشخاص الموجودين بكل صورة. فيجمع الصور المختلفة لكل شخص بتبويب خاص بها. او بناء على المكان التي تم التقاط الصورة بها. فيمكنك الوصول لأي صورة تحب بدون مشاكل. و بكل سهولة.

النسخ الإحتياطي

الميزة الثانية المهمة هنا هي ميزة النسخ الإحتياطي للصور. يوفر لك التطبيق ميزة الإحتفاظ بكل صورك على التخزين السحابي. الخاص بشركة Google و هو Google Drive. و يمكنك الإحتفاظ بكل صورك بجودتها الطبيعية. و ترتيب الصور ضمن صور Google بدون مشاكل. و اذا امتلأت المساحة فإن مساحة التخزين الإضافية على Google Drive ليست غالية. حيث انك تحصل على 15GB مجانية. و يمكنك شراء سعات جديدة تبدأ بسعر 15 جنيه لكل شهر مقابل 100GB. تصل الى 30TB كأعلى سعة يمكن الوصول لها.

الذكاء الإصطناعي في التعامل مع الصور

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يوفر التطبيق ميزات عديدة. كمثلاً تصنيف الصور عن طريق الأشخاص الظاهرين في الصورة. او مكان التقاط الصورة. او عن طريق اليوم او الحدث. كأنك حضرت حفل زفاف مثلاً بقاعة معينة. سيقوم تطبيق Google Photos بإنشاء البوم بشكل تلقائي. تحت اسم قاعة الزفاف يضم كل الصور التي قمت بالتقاطها اثناء الحفل. بل انه يوفر ايضاً انشاء مقاطع فيديو و تحميعات للصور بشكل تلقائي. و اذا قمت بتصوير صورة لمنظر طبيعي ما فإن التطبييق وحده سيقوم بعمل تعديلات على الصورة. ليظهر شكل الصورة بشكل افضل.

المزامنة بين الأنظمة و الأجهزة المختلفة

من الأمور التي اميل لوجودها في كل الخدمات التي استعملها هي امكانية الوصول الى ملفاتي من اي مكان. خاصة الصور. تطبيق Google photos يوفر لك المطلوب حيث يمكنك الوصول الى صورك من اي جهاز عليه اتصال بالإنترنت. سواء كنت تستعمل Windows او Linux او Android او IOS الصور موجودة على اي جهاز تستعمله. بمجرد انك تستعمل التطبيق على اي الأجهزة. او تتصفح صورك المرفوعة عليه من خلال الموقع. فهذه ميزة ليست متوفرة بشكل كبير. و لكنها افضل على Google.

سهولة مشاركة الصور

من الأمور المميزة ايضاً في التطبيق هي سهولة مشاركة الصور مع اصدقائك. تصور انك قد حضرت حفلة مع اصدقائك. و التقطتم العديد من الصور في هذا الحفل. سيقوم التطبيق بتجميع كل هذه الصور في البوم واحد تحت مسمى الحفلة. و ستريد بعد ذلك ان ترسل الصور لأصدقائك. فبدلاً من ان تقوم برفع الصور لكل صديق من اصدقائك عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي و ارسالهم لكل فرد من اصدقائك بشكل منفرد. يمكنك عن طريق عنوان بريدهم الإلكتروني إضافتهم للألبوم. بذلك كل صورة تضيفها للألبوم ستصل الى اصدقائك بشكل تلقائي. بدون مشكلة بدون اي تضطر الى ارسالها لكل فرد منفصلاً