تكنولوجيا: “راية شوب” تفتح باب الحجز والتقسيط على سلسلة هواتف هواوي Huawei P30 الذكية الجديدة

أعلنت شركة راية Raya عن فتح باب الحجز المسبق والتقسيط على أحدث سلاسل الهواتف الذكية من هواوي Huawei، وهي هاتف هواوي Huawei P30 Pro وهواوي Huawei P30 Lite، وذلك عبر موقعها الإلكتروني “راية شوب” Raya Shop.

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وبحسب الموقع يمكن حجز هاتف هواوي Huawei P30 Pro بمبلغ 18,800 جنيها مصريا للدفع الكاش، وبتقسيط 1,410 جنيها شهريا على 12 شهرا، بينما يمكن حجز هاتف هواوي Huawei P30 Lite بمبلغ 5,000 جنيها للدفع الكاش، وبتقسيط 296 جنيها شهريا على 24 شهرا.

وتقدم هواوي هاتفها Huawei P30 Pro بقياس شاشة 6.47 بوصة، وبمعالج Octa-core، ورامات 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وكاميرا خلفية رباعية العدسات 40 ميجابكسل + 20 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + كاميرا ToF ثلاثية الأبعاد، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أما هاتف هواوي Huawei P30 Lite فشاشته بقياس 6.15 بوصة، ومعالجه Octa-core، والرامات به بسعة 4 جيجابايت، وذاكرته الداخلية 128 جيجابايت، والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 24 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل.