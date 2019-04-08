Orange الأردن في مقدمة مزودي خدمات الانترنت في المنطقة

عمّان - الخليج 365 :

احتل الأردن المرتبة الرابعة من بين دول منطقة الشرق الاوسط ، والثالث عربياً في تصنيف موقع Speed Checker العالمي لأفضل سرعات انترنت يحصل عليها المستخدم، حيث شملت عينة التصنيف 60 الف مشترك في خدمات الانترنت لدى المشغلين في كافة الدول ضمن الدراسة، ومدى سرعة الوصول للشبكة العنكبوتية من خلال شبكات المشغلين، علماً بانه تم جمع كافة البيانات الخاصة بالتصنيف خلال شهر شباط الماضي.

وبحسب التصنيف فان معدل سرعة التنزيل في المملكة بلغ 8,1 ميجابِت/ ثانية، بينما بلغ معدل السرعة في المنطقة بشكل عام 7.3 ميجابِت/ثانية، حيث احتلت Orange الأردن المرتبة الاولى على مستوى المملكة فيما يتعلق بسرعات التنزيل والتي وصلت إلى 14 ميجابِت/ثانية ، لتقود بذلك حصول الأردن على مرتبة متقدمة في هذا المجال. وقال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني أن الشركة تحرص على الدوام لتوفير شبكة إنترنت تكون الأسرع والأكثر جودة وأمناً على مستوى المملكة بموصفات عالمية بما يعكس دورها الريادي في تقديم أفضل خدمات الإنترنت في المملكة، ويجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة بحسب الدراسات العالمية بوجود أسرع خدمات إنترنت في المنطقة.

وأكد أن Orange الأردن تؤمن بأن أساس الثورة الرقمية يكمن في تقوية شبكات الاتصالات والإنترنت، كما تؤمن بأن الإنترنت أصبح الآن ركيزة أساسية في الحياة بمختلف قطاعاتها، فالاقتصاد يتحول وبشكل سريع نحو الرقمية، كما أن القطاعات الاخرى كالتعليم والصحة في طور الأتمتة، والترفيه والتسلية اعتمدت بشكل كبير على الانترنت، مما يؤكد دقة وصحة ما انتهجته الشركة في توفير البنية التحتية الملائمة لتحقيق ذلك.

وبين ماريني ان Orange الأردن مستمرة في الحفاظ على المكانة التي وصلتها المملكة، متعهدا بمواصلة الاستثمار والبناء على الإنجازات السابقة، ويتضح ذلك بما تطرحه الشركة في السوق المحلية وكان اخرها توفيرها لسرعات إنترنت غير مسبوقة عبر الألياف الضوئية (الفايبر) في الأردن، بسرعة بلغت 1000 ميجابِت/ثانية.

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يشار إلى أن Orange الأردن وفرت بنية تحتية قابلة وباستمرار للتحديث والتطوير ورفع مستوى خدمات الإنترنت المقدّمة في المملكة، حيث استثمرت الملايين لتحقيق هذه المكانة، فقامت بتطوير شبكتها للجيلين الرابع والرابع المتقدم (4G&4G+)، فكانت الشركة الأولى والوحيدة في تقديم خدمات 4G+ ، بالإضافة الى استثماراتها في شبكات الجيل القادم وأهمها الفايبر، الأمر الذي أهلها لتكون أحد أهم روافع الاقتصاد الاردني وداعماً رئيسيا لتحوله نحو الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن شركة Speedchecker العالمية تقدم حلولًا لمشغلي الشبكات الثابتة والمتنقلة لقياس جودة الإنترنت للمستخدمين النهائيين، من خلال دراسات تحليلية تجريها على عينات من المستخدمين من مختلف الدول، فضلاً عن توفيرها لرؤى تستند إلى نقاط بيانات جمعتها من خلال مسوحاتها الاحصائية.

كما تعتبر نتائج دراساتها واحصائياتها مرجعية هامة للعديد من الاسواق في العالم، نظرا لدقتها، وتقوم الشركة ومن خلال موقعها الالكتروني الذي يعد من اهم المواقع العالمية لقياس جودة الانترنت بقياس جودة الانترنت وسرعاتها، كما تنشر من خلاله مجموعة من الدراسات التي اجرتها ونتائجها.