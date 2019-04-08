"إيمرسون" تعلن الاستحواذ على برنامج "كي نت"

تونس - الخليج 365 :

أعلنت "إيمرسون" مؤخراً عن استحواذها على برنامج "نوليدج نت™ - كي نت" (KnowledgeNet™- KNet) من "إنتجريشن أوبجيكتس" (Integration Objects) ، الشركة المختصة في البرمجيات والتي تتخذ من تونس مقراً لها. ويكتسب "كي نت" أهمية خاصة كونه برنامج فريد لتطبيق التحليلات من شأنه تسريع وتيرة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي للقطاعات التصنيعية والهجينة.

ويوفر "كي نت" منصة متطورة لاستخراج وتحويل وتحليل البيانات التشغيلية والتصنيعية. ويقوم البرنامج، عبر استخدام مكتبات واسعة من خوارزميات التعلم المؤتمت والخوارزميات الإحصائية المتقدمة، باستهلاك كميات كبيرة من بيانات "تكنولوجيا المعلومات" (IT) و"التكنولوجية التشغيلية" (OT) لتوليد معرفة قابلة للتنفيذ من شأنها تعزيز عملية صنع القرارات الفورية، ما ينعكس بدوره إيجاباً على تحسين أداء العمليات والأصول.

وقال بات فيتزجيرالد، نائب الرئيس ومدير عام قسم "حلول موثوقية الأعمال" في "إيمرسون": "ترتبط "إيمرسون" بعلاقة متينة طويلة الأمد مع "إنتجريشن أوبجيكتس"، أتاحت لنا فرصة استخدام "كي نت" لإيجاد حلول فاعلة للتحديات التشغيليلة المعقدة التي تواجه عملاءنا. ونتطلع قدماً إلى الاستفادة مما يقدمه البرنامج المبتكر من تحليلات متقدمة مع توظيف ميزة تحديد الأسباب الجذرية آلياً بالشكل الأمثل لتوفير رؤى متباينة في الصحة التشغيلية وبالتالي تحسين مدة الجاهزية والارتقاء بمستويات الأداء."

ومن المقرر أن يتم دمج "كي نت" مع المنظومة الرقمية الرائدة "بلانت ويب™" (Plantweb™) من "إيمرسون"، والتي تساعد العملاء على تحقيق نتائج عملية قابلة للقياس من مبادرات التحول الرقمي. وجنباً إلى جانب مع المكتبة الواسعة لـ "تحليل الآثار وتحديد أنماط الفشل" (FMEA) والخدمات الاستشارية من "إيمرسون"، سيسهم برنامج "كي نت "في تعزيز حلول التحليلات الشاملة المقدمة من "إيمرسون" لقاعدتها المتنامية من العملاء.

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من جهته، قال سامي عاشور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إنتجريشن أوبجيكتس": "نفخر بالتأثير الإيجابي الذي يحدثه "كي نت" ضمن القطاعات المستهدفة، ما يعزز نظرتنا التفاؤلية حيال مستقبل البرنامج الفريد من نوعه. ويأتي دمج "كي نت" في منظومة "بلانت ويب™" من "إيمرسون" بمثابة نقلة نوعية على صعيد تمكين الشركات من تحسين عملياتها التشغيلية بصورة مستمرة، من خلال تعزيز عملية اتخاذ القرارات المدروسة باستخدام البيانات الفورية وبالاستفادة من المعرفة الحديثة والخبرة عالية المستوى، فضلاً عن الانتقال من مرحلة العمليات التفاعلية إلى العمليات الاستباقية."

وقال جيم نيكويست، رئيس مجموعة حلول موثوقية الأعمال من "إيمرسون": "يمثل الاستحواذ على برنامج "كي نت" دفعة قوية بالنسبة لنا في "إيمرسون"، حيث سيتيح لنا فرص جديدة لتوظيف خبراتنا المتخصصة وحلولنا المبتكرة على نطاق واسع، بما يساعد العملاء على الحد من معدلات استخدام الطاقة، مع تعزيز مستويات الأمن والسلامة وتوافر الأصول وزيادة الإنتاجية."

ويجدر الذكر بأنّ "إيمرسون" تعتزم تعيين عدد من أفراد فريق "إنتجريشن أوبجيكتس" للعمل لديها، بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد لها في تونس لدعم عملية دمج وتكامل برنامج "كي نت".