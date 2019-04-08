الكشف عن Withings Move، وهي عبارة عن ساعة ذكية هجينة مصنوعة في فرنسا، وقابلة للتخصيص

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Withings بفتح مصنع جديد في منطقة Issy-les-Moulineaux بفرنسا، وهذا ما يعني شيئين، الشيء الأول هو أن ساعات Move الجديدة تصنع الآن في فرنسا، والشيء الثاني هو أنه يمكن تخصيص هذه الساعات للعملاء الأوروبيين فقط في الوقت الراهن.

هناك ما يصل إلى 5800 توليفة، فمن خلال النقر على زر التخصيص سيكون بإمكانك إختيار الهيكل، والحزام، وواجهة الساعة. إذا كنت لا تستطيع تخصيص الساعة بسبب الخيارات العديدة المتوفرة، فهناك بعض المجموعات المعدة مسبقًا أو يمكنك فقط النقر على زر التخصيص العشوائي.

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تكلف هذه الساعة عادة 70 يورو، ولكن النسخ المخصصة تكلف 10€ إضافية مع العلم بأن الطرازات المخصصة تستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام ليتم تصنيعها. وتجدر الإشارة إلى أن Withings Move عبارة عن ساعة هجينة مع بطارية توفر ما يصل إلى 18 شهرًا من الإستخدام مع العلم بأنها تمتاز بتتبع النوم والنشاط بما في ذلك السباحة لأنها مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 مترًا. ويعطيك مؤشر التعقب مدى التقدم المحرز خلال اليوم عندما تحدد أهداف رياضية. وهناك نسخة من هذه الساعة ستوفر ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG ستصل في المستقبل القريب، وستكون بدورها قابلة للتخصيص.

يمكنك محاولة تخصيص الساعة الذكية الهجينة Withings Move على موقع Withings.com الرسمي التابع للشركة. وبالمناسبة، تخطط الشركة لإفتتاح مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي هذا يشير إلى أن المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية سيصبح بإمكانهم كذلك تخصيص ساعات Withings Move الذكية الهجينة الخاصة بهم.