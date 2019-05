Panasonic تكشف عن الكاميرا Panasonic G95 Micro Four Thirds، وتكلف 1200$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Panasonic بالكشف عن كاميرا جديدة بدون مرآة تدعى Panasonic G95 Micro Four Thirds. وكما يوحي إسمها، فهذه الكاميرا تأتي أساسًا لخلافة Panasonic G85 Micro Four Thirds مع العلم بأنها تعتبر كذلك كاميرا هجينة من الفئة المتوسطة مع ميزات أساسية للصور والفيديوهات.

تضم الكاميرا الجديدة Panasonic G95 Micro Four Thirds مستشعر CMOS بدقة 20.3 ميغابكسل وبدون فلتر، كما يتميز بتقنية تثبيت الصورة الخماسية المحاور. وتستخدم الكاميرا Panasonic G95 Micro Four Thirds كذلك تقنية التركيز التلقائي ” Depth from Defocus ” التابعة لشركة Panasonic. بينما تعتبر هذه التقنية سريعة مع إكتشاف الوجه والعين، فهي تُعرف كذلك بالسرعة في التعرف على الحركة لأنها تتحرك سريعًا للأمام والخلف للحفاظ على التركيز.

بإمكان Panasonic G95 Micro Four Thirds الجديدة تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 1080p وبمعدل 120 إطار في الثانية. ويوفر الموصل HDMI الإخراج 8-bit 4:2:2 إلى شاشة خارجية، جنبا إلى جنب مع منفذ خاص للسماعات والميكروفون. إضافة جديدة مهمة هي وجود V-LogL، وهو ما يسمح بالحصول على 12 وضع مختلف من النطاق الديناميكي مما يوفر خيارات أكثر مرونة لتصنيف الألوان.

تحتوي Panasonic G95 Micro Four Thirds على هيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم من أجل المزيد من الصلابة ومقاومة الغبار والمياه. ويوجد في الواجهة الخلفية عدسة للكاميرا بتقنية OLED إلى جانب شاشة LCD بحجم 3.0 إنش. ويمكنك الحصول على قبضة إضافية تتيح لك الحصول على بطاريتين في آن واحد.

هذه الكاميرا الجديدة من شركة Panasonic تدعم البلوتوث و WiFi، وتكلف 1200 دولار أمريكي للكاميرا وحدها، وستكون متاحة في شهر مايو المقبل.