الأغطية الواقية الرسمية للهاتف Galaxy Fold القابل للطي ستكلف نحو 120 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت لديك بضعة ألالاف من الدولارات تخطط لإنفاقها على الهاتف القابل للطي Galaxy Fold، فمن المحتمل أن تضطر لإنفاق المزيد على ملحقات هذا الهاتف. في الواقع، إذا قمت بشراء الهاتف Galaxy Fold وتخطط أيضًا لشراء غطاء واقي رسمي أو إثنين، فيجب عليك الأخذ بعين الإعتبار أنها لن تكون رخيصة أيضًا.

في الواقع، نحن لم نستغرب عندما سمعنا ذلك، فالهاتف Galaxy Fold يعتبر من بين أغلى الهواتف الذكية التي صنعتها شركة سامسونج حتى الآن. وقام متجر MobileFun البريطاني بنشر الأغطية الواقية الجلدية الرسمية المصنوعة من قبل شركة سامسونج من أجل الهاتف Galaxy Fold القابل للطي.

هناك لونان حتى الآن، وهما الأبيض والأسود، وسيكلف كل منهما 120 دولار أمريكي. ولسوء الحظ، ليست هناك في الوقت الراهن صور لهذه الأغطية الواقية، ولكننا نفترض أنها ستقوم بتغليف الهاتف القابل للطي بالجلد الحقيقي لتوفير أقصى حماية ممكنة للجهاز.

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متجر MobileFun عرض أيضًا إثنين من الأغطية الواقية غير الرسمية، وهما أرخص نسبيًا، فالأول يكلف 44 دولار أمريكي، في حين يكلف الغطاء الواقي الثاني نحو 65 دولار أمريكي. عمومًا، الهاتف Galaxy Fold سيصبح متوفرًا للطلب المسبق في أوروبا في اليوم 26 أبريل، وسيصل إلى المتاجر في اليوم 3 مايو. سيتعين عليك دفع 2000 يورو أو 1800 جنيه إسترليني للحصول عليه في القارة العجوز.