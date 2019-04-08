أربعة هواتف ذكية من LG ستحصل على تحديث Android 9 Pie بحلول شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد LG واحدة من تلك العلامات التجارية التي تتمتع بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بتحديثات نظام التشغيل. قامت الشركة حتى الآن بإطلاق تحديث Android 9 Pie لهاتفين فقط، وهما LG G7 One و LG G7 ThinQ. ومع ذلك، تخطط الشركة الكورية الجنوبية الآن لإصدار نفس التحديث لأربعة هواتف ذكية جديدة بحلول شهر يونيو المقبل.

قامت شركة LG بالكشف عن قائمة هواتفها الذكية التي تخطط لترقيتها إلى Android 9 Pie. تتضمن القائمة كل من LG V30 و LG V30S ThinQ و LG V35 ThinQ إضافة إلى LG V40 ThinQ، ولكن لا يوجد أي ترتيب محدد، وليست لدينا أي تواريخ محددة للإطلاق.

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تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا الجدول الزمني يتعلق بكوريا الجنوبية، مما يعني أنه من المتوقع أن يحصل مستخدمي هذه الهواتف الذكية الأربعة في المناطق الأخرى على هذا التحديث في وقت لاحق.