جوجل تؤكد عن طريق الخطأ قدوم الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة جوجل عن طريق الخطأ بتسريب بعض المعلومات حول الشاشة الذكية Nest Hub Max في متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت. والآن، أكدت نفس الشركة على موقعها الرسمي وجود الهاتف المتوسط Google Pixel 3a.

ظهر إسم الهاتف لفترة وجيزة على متجر جوجل الرسمي على شبكة الإنترنت، وكانت الصفحة تحتوي أيضًا على رابط للغطاء الواقي لهذا الهاتف والذي إتضح أنه سيكون مصنوعًا من القماش. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL ظهرا كذلك على Google Play Console تحت الأسماء الرمزية ” Sargo ” و ” Bonito ” على التوالي.

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المعلومات المدرجة في Google Play Console كشفت لنا عن بعض المواصفات الخاصة بكلا الهاتفين مثل مقدار الذاكرة العشوائية ودقة الشاشة. وعندما يتعلق الأمر بمقدار الذاكرة العشوائية، فسوف يأتي كلا الهاتفين مع 4GB من الذاكرة العشوائية. وفي الوقت الذي سيأتي فيه الهاتف Sargo مع شاشة بدرجة وضوح 1080×2220 بكسل، فإن الهاتف Bonito سيأتي مع شاشة بدرجة وضوح 1080×2160 بكسل. وبالنظر إلى الدقة وكثافة البكسلات، فمن المحتمل أن يضم الهاتف Sargo شاشة بقطر 5.6 إنش، في حين سيضم الهاتف Bonito شاشة بقطر 6 إنش.





تم إدراج هذين الهاتفين أيضًا مع ميزات النظام على Google Play Console مما يلمح إلى إمكانية قدومهما في منتصف هذا العام. في الواقع، هناك إحتمال أن نرى شركة جوجل تزيح الستار رسميًا عن هذين الهاتفين في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 المقرر عقده في أوائل شهر مايو المقبل.