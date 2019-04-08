انت الان تتابع تفاصيل خبر تعديلات جديدة على موقع "تويتر".. تعرف عليها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 03:49 مساءً - تستعد منصة التدوين المصغر "تويتر" لإطلاق تحديث جديد سيقلب الموقع رأساً على عقب، وسيغير طريقة التعامل معه بالكامل.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريراً تناول التحديثات الجديدة التي تختبرها "تويتر" حالياً قبل طرحها رسمياً لكل المستخدمين في وقت قريب.

وتنوي "تويتر" أن تطرح في تلك التحديثات ميزة جديدة، يمكنها أن تسهل متابعة المحادثات على منصتها، عن طريق وضع "تسمية" للردود، ووضع تسمية لـ"التغريدة الأصلية".

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وقالت "تويتر" إنها تختبر تحديد "المغرد الأصلي" باسم "المؤلف Author"، وهي عبارة أكثر وضوحاً تُستخدم عادةً لتعيين الشخص الذي بدأ محادثة على لوحة رسائل بالإنترنت، أو المنتدى.

كما تختبر الشركة إضافة تسميتين إلى التغريدات المهمة الأخرى في المحادثة، هما: "مذكور Mentioned"، و"متابع Following".

وأوضحت الشركة أن تسمية "مذكور Mentioned" سوف تُضاف إلى تغريدات الأشخاص الذين تم ذكرهم، والإشارة إليهم في التغريدة الأصلية. أما تسمية "متابع Following"، فسوف تُضاف إلى تغريدات الأشخاص الذين يتابعهم المستخدِم نفسه، وذلك بغية جذب انتباهه إليهم عند متابعة المحادثة.

ويُعتقد أن "تويتر" تهدف من تسمية التغريدات إلى تمييزها، وتسهيل متابعتها خاصةً حين تطول، إذ غالباً ما يحدث في مثل هذه المحادثات الطويلة أن تنتحل حسابات ساخرة شخصية الناشر الأصلي، من خلال استخدام الصورة الشخصية ذاتها، وهو ما يربك متابعي المحادثات عن غير قصد، وأحياناً أخرى بقصد التصيد أو الإزعاج.