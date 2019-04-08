وبعد فترة وجيزة، ترسل إليه الشركة هاتفاً بديلاً بالبريد. ونقلت «نيويورك تايمز» عن وثائق قانونية، أن طالبين جامعيين في ولاية أوريغون، كررا هذه العملية مرات عدة، حتى بلغت خسائر الشركة 900 ألف دولار، لأنهم أرسلوا مئات الهواتف المقلدة. ثم قام الطالبان، كوان جيانغ ويانغ يوانغ تشو، بإرسال الهواتف الجديدة إلى الخارج، لبيعها مقابل آلاف الدولارات، ويحصلان على الأرباح، وفق ما جاء في وثائق القضية المرفوعة أمام محكمة أوريجون.
بدأ التحقيق في القضية منذ عامين، بعد ضبط الجمارك شحنات عدة من الهواتف قادمة من هونغ كونغ، تحمل اسم وعلامة أبل، لكن الشحنة كانت هواتف مقلدة، فأثار ذلك شكوك مسؤولي الجمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبل" تخسر 900 ألف دولار بعمليات نصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.