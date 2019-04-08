شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ننشر فيديو لتحليق القمر الصناعى "إيجيبت سات إيه" فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فيديو صوّرته كاميرا مركبة في القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A"، الذي أطلق إلى مدار الأرض، في 21 فبراير الماضى، وأظهر الفيديو بدقة فائقة تحليق القمر الصناعى فوق الأرض.



صورة للأرض من على القمر الصناعى المصرى

وكان القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات - إيه"، تم إنشاؤه فى روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره يساعد فى متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة)، ويستخدم فى الرصد السلبى للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية - السيول).



القمر الصناعى المصرى فى الفضاء

ويزن القمر المصرى "Egyptsat-A"، 1150 كيلو، وتبلغ سرعته 22 كم فى الثانية، وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، ويدعم أغراض البحث العلمى والاستشعار عن البعد، ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمرانى ـ البيئة).

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