شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بالإصدار الحديث من نظام ويندوز 10.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أنه عند سحب أى جهاز أو ملحق متصل بالكمبيوتر عبر الـ USB، يجب المرور بعدد من إعدادات الأمان فى البداية فى نظام ويندوز، إلا أن آخر تحديث لنظام التشغيل ويندوز 10 سيتيح للمستخدمين سحب وحدات USB المختلفة فى أى وقت.

ووفقا لما نشره موقع slashgear الأمريكى، فيوفر الإصدار 1809 من نظام تشغيل ويندوز 10 قريباً ميزة سحب الـ USB للتخزين الخارجى من أجهزة ويندوز 10 بشكل سريع، دون الحاجة لفتح أى إعدادات إخراج هذه الوحدات المطلوبة فى نظام ويندوز، ومن المقرر أن يعمل نظام Windows 10 بنمط افتراضى يسمح للمستخدمين بإزالة وحدات USB بشكل سريع.

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فيما تأتى إعدادات أمان إخراج وحدات USB للتأكد من نقل وحفظ البيانات لوحدات التخزين أو الأقراص الصلبة على الوجه الأمثل، ولتفادى فقد البيانات أو إتلافها عند سحب وحدات التخزين بشكل سريع، لكن تحديث ويندوز 10 سيدعم المستخدم بميزة سحب وحدات USB بشكل سريع دون إحداث أى ضرر.