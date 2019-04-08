شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعرض تنبيهات بخدمة الخرائط لـ "تخفيف السرعة" خلال القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة جوجل ميزة جديدة بتطبيق الخرائط التابع لها Google maps، والتى توفر للمستخدمين تنبيه لتقليل السرعة على الطريق خلال القيادة فى بعض الحالات، وهى الميزة التى تعتبر منسوخة من تطبيق Waze الشهير.

ووفقا لما نشره موقع slashgear الأمريكى، فإن الميزة الجديدة بتطبيق خرائط جوجل تختلف عن الميزة الحالية التى تعمل على تنبيه المستخدم بمناطق الازدحام المرورى بشرائط ورموز بألوان محددة، حيث تتيح الميزة الجديدة نشر تقرير مباشر لإبلاغ قائدى السيارات عن مناطق الازدحام المرورى لتخفيف السرعة.

وقد بدأت جوجل تحديث خرائطها على منصة الأندرويد خلال العام الماضى بميزة توفرت لعدد من المستخدمين، والتى تتيح للمستخدم الإبلاغ عن الحوادث على الطريق، إلا أن هذه الميزة اختفت لفترة لتعود من جديد فى ديسمبر 2018، أما فيما يتعلق بميزة "تخفيف السعرة" فهى متاحة لعدد من المستخدمين من خلال زر يظهر فى قائمة التطبيق الرئيسية.