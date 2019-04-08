شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تتوعد السوشيال ميديا بالحظر والغرامات حال انتهاك قوانينها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة البريطانية لطرح أول قوانين لسلامة الإنترنت فى العالم، والمصممة لجعل المملكة المتحدة الدولة الأكثر أمانًا فى العالم عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تقترح وزاراتى التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) والداخلية، إصدار قواعد جديدة صارمة، لإلزام شركات التكنولوجيا بتحمل مسؤولية مستخدميها وسلامتهم، وكذلك المحتوى الذى يظهر على خدماتهم.

وتقترح الوزارتين أيضا معاقبة شركات التواصل الاجتماعى بفرض غرامات كبيرة أو حظرالوصول إليها، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، يمكنها فرض عقوبات على المسئولين بهذه الشركات، فى حال انتهاك القواعد.

وتتطلب هذه المقترحات التى تم تقديمها حديثًا من الشركات تحمل المزيد من المسؤولية عن سلامة المستخدمين، والتعامل بنشاط أكبر مع الضرر الناجم عن المحتوى أو النشاط على منصاتهم.

وسيكون للهيئة التنظيمية سلطة إصدار "غرامات كبيرة، وحظر الوصول إلى المواقع، وفرض المسؤولية على الأفراد من الإدارة العليا"، ومع ذلك، فقد أثارت هذه المقترحات بعض التحذيرات.

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وستجرى الآن مشاورات مدتها 12 أسبوعًا قبل أن ينشر الوزراء مشروع القانون، إذ تعتبر التدابير المقترحة جزءًا من تعهد الحكومة بجعل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأماكن أمانًا فى العالم للاتصال بالإنترنت.

وتأتى هذه المقترحات استجابةً للمخاوف بشأن نمو المحتوى العنيف، وتشجيع الانتحار، والتضليل وتعريض الأطفال للتسلط عبر الإنترنت و مواد غير لائقة أخرى عبر الإنترنت.