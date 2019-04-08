نتفليكس تعطل منصة AirPlay على iPhone و iPad بسبب…

عطلت خدمة الفيديو حسب الطلب “نتفليكس” Netflix حديثًا، ولأسباب غير معروفة، القدرة على بث المحتوى من هواتف آيفون iPhone، وحواسب آيباد iPad اللوحية إلى منصة التلفاز “آبل تي في” Apple TV التابعة لشركة آبل، باستخدام خدمة “أير بلاي” AirPlay، وهي خطوة تحد من خيارات العملاء.

وتمت الإشارة إلى التغيير في سياسة التطبيق في تحديث أخير لصفحة الويب الرسمية لمركز مساعدة نتفليكس، والذي يرشد الآن مستخدمي أجهزة آبل العاملة بنظام آي أو إس إلى الاتصال بجهاز تلفزيون باستخدام منصة البث التابعة لشركة جوجل، “كروم كاست” Chromecast، أو “شاشة نتفليكس ثانوية” Netflix 2nd Screen، أو كابل فعلي.

وتقول الشركة الآن في سياسة التطبيق المحدثة في صفحة الويب لمركز المساعدة الخاص بها: “لم يعد البث معتمدًا للاستخدام مع نتفليكس نظرًا للقيود التقنية”. ويواجه المستخدمون الذين يحاولون بث محتوى الفيديو إلى جهاز Apple TV، أو جهاز متوافق مع AirPlay رسالة خطأ.

وكانت شركة نتفليكس قد بدأت دعم منصة AirPlay في عام 2013، ومنذئذ كانت الخدمة تعمل بصورة تامة حتى الأسبوع الماضي. وعلاوة على ذلك، توفر الشركة وصولًا للمستخدمين إلى تطبيق tvOS المستقل، مما يجعل العديد من مزايا AirPlay زائدة عن الحاجة.

وعلى الرغم من عدم تأكيدها، يُعتقد أن نتفليكس لن تتخلى عن منصة AirPlay بالكلية، خاصةً بعد أن بدأت كبرى شركات تصنيع أجهزة التلفاز تدمج منصة AirPlay 2 في التشكيلة الخاصة بها. وتعني إضافة المنصة أن المستخدمين لن يحتاجوا بعد الآن إلى Apple TV لبث الفيديو من التطبيقات التي تدعم البروتوكول.

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وكانت سامسونج، وسوني، وفيزيو، قد أعلنت في المؤتمر العالمي للجوال CES 2019 في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عن دعم منصة AirPlay 2، ثم تبعتهم شركة إل جي، وأعلنت عن دعم المنصة في شهر آذار/ مارس الماضي.

يُشار إلى أن نتفليكس تبذل جهودًا لعزل محتواها ومواردها المالية للقنوات الرسمية، مثل: تطبيقات iOS، و tvOS الخاصة بها. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جردت الشركة تطبيقها على نظام آي أو إس من خيارات الاشتراك داخل التطبيق، متجنبةً بذلك رسوم مشاركة الإيرادات مع متجر “آب ستور” App Store.

ويُعتقد أيضًا أن خطوات نتفليكس تأتي في أعقاب إعلان آبل عن خدمتها الجديدة +Apple TV، التي سوف تنافس نتفليكس مباشرةً، وقد قال الرئيس التنفيذي للأخيرة في شهر آذار/ مارس الماضي: إن نتفليكس لن تشارك في خدمة آبل، وأضاف: “إن آبل شركة رائعة، نريد أن يشاهد الناس برامجنا على خدماتنا”.