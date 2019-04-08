الامارات تسجن بريطانية شتمت زوجة طليقها على الفيسبوك

أقدمت السلطات الامنية الاماراتية، الاثنين، على احتجاز امراة بريطانية بسبب قيامها بالاساءة لزوجة طليقها على الفيسبوك.
وأوضح مركز الاعلام الرقمي، أن "امرأة بريطانية كتبت تعليقا على فيسبوك حينما شاهدت صورة طليقها مع زوجته الجديدة، حيث كتبت، اللعنة عليك، تركتني من اجل هذا الحصان، بحسب تقرير ال BBC نيوز .
واشار المركز الى أن "الزوجة الجديدة ابلغت السلطات الاماراتية حول التعليق المسيء الذي كتبته المرأة البريطانية، باللغة الفارسية، وهي في بريطانيا، قبل سفر الاخيرة للامارات لحضور مراسم تأبين طليقها الذي توفي جراء سكتة قلبية.
واكد المركز أن "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الاماراتي الجديد يقتضي بسجن اي شخص وتجريمه بسبب كتابات تشهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك احتمال بسجن البريطانية لمدة عامين مع تغريمها 50 الف جنيه استرليني".
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