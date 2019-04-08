شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رومانيا تزود ضباط الشرطة بكاميرا قابلة للارتداء للقضاء على الرشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات الرومانية تزويد ضباط الشرطة فى العاصمة بوخارست بكاميرات الجسم على الزى الرسمى الخاص بهيئة الشرطة، بهدف القضاء على الرشوة أو ارتكاب جريمة تعسفية، وأيضا لتعزيز الأدلة فى حالة الاعتداء أو رفض جمع العينات البيولوجية.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخبارى أن رجال الشرطة العاملين فى الشوارع، وتحديدا ضباط شرطة الطرق والأمن العام، سيكونون أول من يحصلوا على كاميرات الجسم هذه وعددها 1200 وحدة.

وقال جيورجيان دراجان المتحدث باسم الهيئة العامة للشرطة الرومانية "كاميرات الجسم مفيدة لكل من ضباط الشرطة لأنها تصور المحادثات التى تجرى مع المواطنين، وأيضا للمواطنين لأنها تشكل دليلا فى بعض الحالات".