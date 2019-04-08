شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار "starwars".. ناسا ترسل روبوتا عائما إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت ناسا بعض الروبوتات العائمة التى تعمل مثل النحل للعمل في محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سوف تطير الروبوتات ذات الشكل المكعب، التي يطلق عليها اسم "Astrobees"، حول المختبر المداري، وتجري التجارب وتساعد الطاقم باستخدام أذرعها.

واستُوحى تصميم الروبوتات الصغيرة من فيلم starwars، وتم بناء الروبوتات وتطويرها في مركز أبحاث Ames التابع لناسا في كاليفورنيا، حيث ابتكر المهندسون نموذجًا داخليًا لمحطة الفضاء الدولية واختبروا قدرات Astrobees.



روبوت

وقال المتحدث باسم ناسا، إن هناك بعض الأشياء التي يمكن للبشر فقط القيام بها في الفضاء، فيما أن الباقى يمكن تركه للروبوتات، وذلك لتوفير وقت ثمين لرواد الفضاء الذين يعيشون ويعملون على متن محطة الفضاء الدولية، لذلك تم إرسال ثلاثة مساعدين آليين إلى الموقع المداري.

في الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية المدارية، يستطيع Astrobees التنقل بحرية، وكل منها مدفوع بواسطة مراوح مدمجة تسمح لهم بالتحرك وتدور في أي اتجاه، وتساعدهم الكاميرات وأجهزة الاستشعار المدمجة في كل روبوت على التنقل في جميع أنحاء المحطة الفضائية دون الاصطدام بالأشياء.

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ويمكن التحكم بالروبوت Astrobees عن بعد سواء بواسطة رواد الفضاء في المحطة الفضائية أو الباحثين على الأرض أو تركهم للعمل بشكل مستقل.

وسيبقي طاقم المحطة الفضائية الروبوتات مشغولة مثل النحل الحقيقي، ما يدفعهم إلى الطيران لتقديم المساعدة فى الأعمال الروتينية مثل الصيانة، إلى جانب اختبار التقنيات الجديدة.



روبوت النحلة

ويمكنهم أيضًا مراقبة الظروف المتعلقة بالمحطة الفضائية من خلال ملاحظة التغييرات في جودة الهواء أو مستويات الصوت.

وعندما تنخفض طاقة بطاريات الروبوتات، فيمكنها التنقل تلقائيًا في طريق العودة إلى محطة توليد الطاقة للاتصال وإعادة الشحن.

وكل واحد من المساعدين الصغار لديه وجه بشاشة تعمل باللمس، ويمكن أن تعرض الشاشة إما صورًا أو رسوم متحركة، والتي يمكن أن تساعد البشر في فهم ما تفعله الروبوتات.