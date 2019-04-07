شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من عمال المجارى لطلاب المدارس.. كيف يتم فرض الرقابة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرض الصين طرقا مختلفة لمراقبة سكانها الذين يتجاوز عددهم 1 مليار و400 مليون نسمة، الأمر الذى يجعل مواطنيها طوال الوقت تحت المراقبة، وقد لجأت الصين إلى العديد من الطرق المختلفة لمراقبة مواطنيها والتى يعد بعضها غريبا نوعا ما، فضلا عن بعض طرق المراقبة التى لجأت إليها بعض الشركات أو المؤسسات داخل الدولة لمراقبة موظفيها، وفيما يلى نرصد أبرز طرق المراقبة فى الصين كما يلى:

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فى تقرير سابق، أن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية صينية تستخدم طائرات بدون طيار تبدو وكأنها طيور لرصد مواطنى الصين فى خمس مقاطعات على الأقل، ويشير التقرير أن هذا البرنامج يحمل اسم "Dove" ويديره سونج بيفنج، وهو أستاذ فى جامعة نورث وسترن للفنون التطبيقية فى شيان، ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تشبه الطائرات بدون طيار الطيور وأجنحتها المتقلبة بشكل يجعل من الصعب على أى شخص أن يشك فى أنها طائرة بدون طيار تعمل بمحرك كهربائى.

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وبين الطرق الأخرى التى تراقب بها الصين مواطنيها، أنظمة التعرف على الوجوه، حيث تعمل على تطوير نظام تعرف على الوجوه، بإمكانه تدقيق بيانات ووجوه مليار و300 مليون شخص، وتُستخدم هذه الأنظمة حاليا بشكل جزئى فى الصين، مثل جامعة بكين التى قامت بوضع عدد منها عند مداخلها.

كما فرضت شركة “Nanjing West River" للخدمات البيئية فى مقاطعة جيانجسو بالصين، على موظفيها من عمال النظافة والصرف الصحى، استخدام أساور ذكية لمراقبتهم وتتبع موقعهم الجغرافى، وقد طالبت الشركة عمالها خلال مارس الماضى ارتداء هذه السوارات الذكية، والتى كانت ترسل تنبيهات للعمال تقول: "برجاء مواصلة العمل، اعمل بجد أكثر!"، وذلك عندما يرصد السوار أن مرتديه لا يتحرك من مكانه لأكثر من 20 دقيقة.

كما بدأت مدارس فى الصين تطبيق نظام جديد يلبس فيه الطلاب "ملابس ذكية" بهدف مراقبة حضور الطلاب ومكان وجودهم، الأمر الذى أسهم فى زيادة معدلات الحضور وانخفاض التسيب، وأفادت صحيفة "جلوبال تايمز" التابعة للحكومة الصينية بأن أكثر من 10 مدارس فى مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين ومنطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، قد تبنت الزى المدرسى، وبمجرد ارتداء الطلاب للبس، فإن سلطات المدرسة تتلقى توقيتًا دقيقًا لتسجيل دخولهم وخروجهم وإرسال البيانات تلقائيًا إلى أولياء الأمور والمدرسين.