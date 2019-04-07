شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من Gmail لـ ياهو ميل .. تعرف على أشهر خدمات البريد الإلكترونى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 15 عاما ظهرت خدمة Gmail للعلن لأول مرة، وقد تمكنت من جذب الكثير من المستخدمين منذ ذلك الحين، لتصبح واحدة من أهم خدمات البريد الإلكترونى، فضلا عن كونها واحدة من أكثر منتجات جوجل نجاحا.

ووفقا للبيانات التى نشرتها شركة تحليل البريد الإلكترونى Litmus، فإن Gmail يتم التغلب عليه فقط من خلال تطبيق البريد الإلكترونى الخاص بهواتف أيفون من قبل أبل من حيث الاستخدام، ووفقًا لتحليل Litmus الخاص بـ 834 مليون بريد إلكترونى يتم فتحه فى جميع أنحاء العالم، تم فتح 26% من رسائل البريد الإلكترونى هذه داخل Gmail، بينما تم فتح 28 % فى البريد الإلكترونى الخاص بـ أيفون.

وفيما يلى نرصد انتشار خدمات البريد الإلكترونى المختلفة حول العالم بين المستخدمين كما يلى:

- بريد "أبل آيفون".. حوالى 28%.

- خدمة Gmail.. حوالى 26%.

- خدمة Out Look”.. حوالى 9%.

- خدمة "أبل آيباد".. حوالى 9%.

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- خدمة "آبل ميل".. حوالى 8%.

- خدمة "ياهو ميل".. حوالى 7%.

- خدمة Outlook.com.. حوالى 2%.

- خدمة جوجل اندرويد.. حوالى 2%.

- خدمة سامسونج ميل.. حوالى 2%.

- خدمة Thunderbird.. حوالى 1%.