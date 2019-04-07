شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوحل يقدم الآن نتائج بحث أفضل على أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تحصل فقط على مجموعة من روابط الويب عند استخدام مساعد جوجل للبحث، بل سيتجاوز هذا الأمر مجرد نص وروابط.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فتقدم جوجل تحديثًا لبرنامج مساعدها على نظام أندرويد، والذى يوفر نتائج لمعلومات أكثر تفصيلاً عندما تطرح أسئلة محددة.

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يمكنك الآن بمجرد طلب البحث عن أمر ما على سبيل المثال قطط لطيفة، أن تحصل على المزيد من التفاعل من خلال صور لسلالات محببة على تصنيفات التفاعل.



النتائج الجديدة

وتشمل طرق البحث التي تم تطويرها عرض لروابط الويب بشكل يناسب هاتفك، وكذلك نتائج عن رسم بيانى وبألوان معينة، فيما لا يوجد أى ذكر للوقت الذى قد يصل فيه الدعم لنظام iOS، ولكن قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت.