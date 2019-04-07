أرباح شركة MSi ارتفعت بنسبة 22% في 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن صافي أرباح شركة Micro-Star International (أو MSi) قد ارتفعت بنسبة 22.4% في العام الماضي 2018، لتصل إلى نحو 195.7 مليون دولار، و تحققت جلّ هذه النتائج من الأرباح الكبيرة من الشاشات الخاصة بالشركة، و الحواسيب الخاصة بالألعاب، بالإضافة إلى الطلب القوي في الربع الأول من 2018 على البطاقات الرسومية من مُعدني العملات الرقمية.

مؤسس الشركة Joseph Hsu أكد أن النتائج في الربع الأول من العام الحالي 2019 أتت أقل من مستوى التوقعات و ذلك بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين، بالإضافة إلى هبوط سوق تعدين العملات الرقمية، و رغم مشاكل الشحنات الخاصة بمعالجات Intel، إلا أن الشركة تتوقع زيادة الإقبال على الحواسيب المحمولة الخاصة بالألعاب منها، و تقول بأنها ستُطلق حواسيباً للألعاب بمُعالجات AMD، إذا لاقت إقبالاً عليها.