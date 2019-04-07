فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ من مصادر ذات علاقة، بأن شركة TSMC التايوانية تشهد زيادة كبيرة في الطلبات على الرقاقات بحجم 7 نانومتر، و يؤكد التقرير أن TSMC تتوقع أن تصل عملية الإنتاج إلى أقصى طاقتها الإنتاجية بحلول الربع الثالث من العام الحالي 2019.
و بالتأكيد فإن إقبال الشركات الصانعة على هذه الرقاقات يبدو منطقياً، فهي توفر زيادة في الأداء مقابل استهلاك أقل للطاقة الكهربائية و إنتاج حراري أقل، و تأتي شركات HiSilicon و AMD ضمن الزبائن لشركة TSMC، حيث تخطط AMD لتدشين رقاقات 7 نانومتر مع معالجات الخوادم الجديدة الخاصة بالشركة و التي ستنطلق هذا العام.
بالطبع، فإنه من المتوقع أن تحظى هواتف آيفون القادمة، بالنصيب الأعظم من طلبات رقاقات 7 نانومتر التي تنتجها TSMC.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير جديد يؤكد على زيادة الإقبال على رقاقات 7 نانومتر من TSMC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.