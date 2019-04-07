تقرير جديد يؤكد على زيادة الإقبال على رقاقات 7 نانومتر من TSMC

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ من مصادر ذات علاقة، بأن شركة TSMC التايوانية تشهد زيادة كبيرة في الطلبات على الرقاقات بحجم 7 نانومتر، و يؤكد التقرير أن TSMC تتوقع أن تصل عملية الإنتاج إلى أقصى طاقتها الإنتاجية بحلول الربع الثالث من العام الحالي 2019.

و بالتأكيد فإن إقبال الشركات الصانعة على هذه الرقاقات يبدو منطقياً، فهي توفر زيادة في الأداء مقابل استهلاك أقل للطاقة الكهربائية و إنتاج حراري أقل، و تأتي شركات HiSilicon و AMD ضمن الزبائن لشركة TSMC، حيث تخطط AMD لتدشين رقاقات 7 نانومتر مع معالجات الخوادم الجديدة الخاصة بالشركة و التي ستنطلق هذا العام.

بالطبع، فإنه من المتوقع أن تحظى هواتف آيفون القادمة، بالنصيب الأعظم من طلبات رقاقات 7 نانومتر التي تنتجها TSMC.