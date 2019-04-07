Netflix هي الشركة صاحبة السمعة الأحسن في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - عبر دراسة جديدة قامت بها Reputation Institute، ضمت أكثر من 2200 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، أتت شركة Netflix الشهيرة في المركز الأول كالشركة صاحبة السمعة الأحسن في السوق الأمريكي، و ذلك بعد أن قفزت 23 مركزاً مقارنة بما حققته في العام الماضي، الأمر الذي تم وصفه بأنه “غير مسبوق”.

و أتت بقية المراكز بالصورة التالية:

1. Netflix

2. Hershey

3. Whirlpool

4. Rolex

5. McCormick & Company

6. Barnes & Noble

7. Hasbro

8. Costco Wholesale

9. Nintendo

10. The LEGO Group

شركات مثل Google و Facebook انخفضت بصورة كبيرة هذا العام، و لا شك أن هذا حصل مع التقارير العديدة حول خصوصية المستهلكين و انتهاكها من طرف الشركتين. أما شركة Nintendo اليابانية فهي تدخل قائمة العشر الأوائل هذا العام، و هي الشركة الوحيدة من شركات ألعاب الفيديو في القائمة.