Netflix هي الشركة صاحبة السمعة الأحسن في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - عبر دراسة جديدة قامت بها Reputation Institute، ضمت أكثر من 2200 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، أتت شركة Netflix الشهيرة في المركز الأول كالشركة صاحبة السمعة الأحسن في السوق الأمريكي، و ذلك بعد أن قفزت 23 مركزاً مقارنة بما حققته في العام الماضي، الأمر الذي تم وصفه بأنه “غير مسبوق”.
و أتت بقية المراكز بالصورة التالية:
1. Netflix
2. Hershey
3. Whirlpool
4. Rolex
5. McCormick & Company
6. Barnes & Noble
7. Hasbro
8. Costco Wholesale
9. Nintendo
10. The LEGO Group
شركات مثل Google و Facebook انخفضت بصورة كبيرة هذا العام، و لا شك أن هذا حصل مع التقارير العديدة حول خصوصية المستهلكين و انتهاكها من طرف الشركتين. أما شركة Nintendo اليابانية فهي تدخل قائمة العشر الأوائل هذا العام، و هي الشركة الوحيدة من شركات ألعاب الفيديو في القائمة.
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