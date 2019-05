ألعاب Zelda و Mario على منصة Switch تدعم الواقع الافتراضي عن طريق حُزمة Labo VR

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد فاجأت جماهيرها عندما أعلنت عن حُزمة Labo الرابعة و هي حُزمة الواقع الافتراضي Labo VR، و بغض النظر عن الطرفيات المختلفة التي يُمكن صناعتها بالكرتون لهذه الطرفية و مجموعة الألعاب المصغرة الخاصة بها، فإن بعض الألعاب من العيار الثقيل ستدعم الطرفية هذه المرة.

شركة ننتندو أكدت أن كلاً من The Legend of Zelda: Breath of the Wild و Super Mario Odyssey ستقومان بدعم الواقع الافتراضي عن طريق الطرفية. لعبة Zelda ستدعم الطرفية بالكامل أما لعبة Mario فستدعم الطرفية في جزئيات محددة من اللعبة فقط.

حُزمة Labo VR تصل إلى المتاجر حول العالم في شهر آبريل الحالي.