عائدات Nintendo من الألعاب الذكية تصل إلى 85 مليون دولار في الربع الأول

فاطمة أيت طالب - دبي - قالت شركة ننتندو اليابانية سابقاً أنها مهتمة بأن تجعل عائدات الألعاب الذكية عاموداً أساسياً للعائدات الخاصة بالشركة، و حتى الآن أطلقت الشركة عدة ألعاب للهواتف الذكية متفاوتة النجاح منها Super Mario Run و Fire Emblem Heroes و Animal Crossing.
و وفقاً لتقرير جديد من Sensor Tower، تم التأكيد بأن عائدات شركة ننتندو من الألعاب الذكية قد وصلت إلى 85 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي 2019، و ارتفعت العائدات بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما حققت ألعاب الشركة 80 مليون دولار.
اللعبة الأكثر نجاحاً من الشركة كانت و ما زالت Fire Emblem Heroes، و التي حققت نحو 46.6 مليون دولار بمفردها، أي قرابة نصف العائدات. على أية حال، ننتندو ستقوم بإطلاق لعبة Mario Kart Tour هذا العام.
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