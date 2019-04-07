تكنولوجيا: هاكرز يستولون على 500 ألف دولار من رواتب الموظفين بأمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تحويل ما يقرب من نصف مليون دولار من حساب الرواتب لموظفى مدينة تالاهاسي، وهى عاصمة فلوريدا الأمريكية، وذلك هذا الأسبوع بعد هجوم شبكى لتطبيق إدارة الموارد البشرية في المدينة.
ووفقا لما ذكره موقع "usatoday"، يقول المسئولون إن الهاكرز يحاولون كل يوم خرق أمن المدينة، لكن العملية الأخيرة بلغت خسائرها حوالي 498 ألف دولار.
وقالت أليسون فارس، المتحدثة باسم المدينة، إن جميع الموظفين يتلقون رواتبهم، ويعمل المسؤولون لتحديد أصل الاختراق، والذى يبدو أنه قد حدث من مصدر خارج الولايات المتحدة.
وتعمل المدينة مع مصرفها لاستعادة الأموال واستردت بالفعل 25% من الأموال المفقودة، كما أنها على اتصال بشركة التأمين وإنفاذ القانون لمتابعة التهم الجنائية.
وعلم المسؤولون بالخرق الأمني عندما اتصل بهم بنك المدينة ورأى الموظفون أنهم لم يتلقوا رواتبهم، وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها اختراق أمن المدينة عبر الإنترنت.
ففي الشهر الماضي، تم إرسال رابط Dropbox من حساب البريد الإلكتروني الخاص بمسئول المدينة، والذى كان يحتوى رسالة بريد إلكتروني احتيالي.
وقالت فارس إن الهاكرز لا يبدو أنهم مرتبطين فى الحادثتان، لكن محترفي تكنولوجيا المعلومات يقولون إن محاولات التصيد غالباً ما يمكنها جمع كلمات المرور وغيرها من البيانات التي تمنح المتسللين أدوات الاختراق فيما بعد.
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