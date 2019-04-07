شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: FBI فشل فى تنبيه المستخدمين عند تعرضهم للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI يعانى من ضعف فى الأداء فيما يتعلق بتنبيه ضحايا الهجمات السيبرانية، إذ أن تنبيهات مكتب التحقيقات الفيدرالى تصل للمستخدمين إما بعد فوات الأوان، أو أنها تحتوى على العديد من المعلومات غير الكافية للضحايا بشأن الأمور التى يجب عليهم تنفيذها لحماية أنفسهم.

ووفقا لما نشره موقع meritalk الأمريكى، فإن FBI تعتمد على برنامج يعرف بـ Cyber ​​Guardian وهو عبارة عن تطبيق لمكتب التحقيقات الفيدرالى لتخزين المعلومات حول النصائح والتحقيقات الجارية، والذى يسمح للعملاء فى نفس الوقت بإدخال تفاصيل حول الضحايا المشتبه بهم، والذين يمكن لتطبيق Cyber ​​Guardian تنبيههم لاحقًا عبر الرسائل التلقائية.

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ويهدف برنامج Cyber ​​Guardian إلى شقين: إنتاج ونشر تنبيهات لضحايا الهجمات السيبرانية التى يمكن أن تساعد الضحايا على التخفيف من أثار الاختراقات الإلكترونية؛ وزيادة احتمال جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضح التقرير أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يستخدمون النظام كما يجب، كما وجدت المراجعة أيضًا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالى ارتكبوا أخطاءً عند ملء معلومات الضحايا، إذ عثر المحققين على أخطاء مطبعية، وتواريخ غير صحيحة، وأخطاء فى تصنيف شدة الحادث، وقال تقرير مكتب المفتش العام "إن هذه المشكلات" ساهمت فى عدم تتبع بعض الإخطارات بشكل صحيح أو حدوثها بعد وقت طويل للغاية من الهجوم على الضحية لتخفيف التهديد الذى تهدد أنظمتها بشكل فعال. "

فيما يطور حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالى نظام جديد يسمى CyNERGY ليحل محلCyber ​​Guardian، بحيث يوفر النظام الجديد تحسينات بالمقارنة مع النظام الحالى.