شركة صينية تفرض على عمال النظافة ارتداء أساور ذكية لمراقبتهم

فرضت شركة في شرق الصين على موظفيها من عمال النظافة استخدام الأساور الذكية لمراقبتهم، وتعقب مواقعهم، ولكنها سرعان ما تخلت عن جزء من هذه السياسة بعد احتجاجات عامة، وفق ما أفادت صحيفة صينية.

وبدأت شركة “نانجينغ وست ريفر” Nanjing West River للخدمات البيئية في مقاطعة جيانغسو في مطالبة بعض عمالها بارتداء الأساور الذكية في شهر آذار/ مارس الماضي، وكانت تلك الأساور ترسل تنبيهات إلى العمال تقول: “الرجاء واصل العمل، اعمل بجد أكثر!”، وذلك في حال رصدت أن مرتديها لا يتحرك من مكانه لأكثر من 20 دقيقة.

وبعد الدفاع في البداية عن برنامج السوار الذكي كوسيلة لخفض تكاليف الإدارة، صرح نائب رئيس الشركة، تشانغ دونغ تشونغ، لصحيفة “بكين يوث ديلي” Beijing Youth Daily بأن هذه السياسة قد ألغيت في 4 نيسان/ أبريل الجاري، أي بعد يوم من الإعلان عنها.

وقال تشانغ: “لقد حسّن هذا (البرنامج) بشكل كبير من كفاءة عمال النظافة في المدينة”. وعلى الرغم من أن الأجهزة لم تعد ترسل التنبيهات إلى العمال لتشجيعهم على الاستمرار في الحركة، إلا أنهم لا يزالون يستخدمونها كوسيلة لمراقبة عمال النظافة، وتتبع مواقعهم، والتأكد من بقائهم في مناطق عملهم المحددة.

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وفي تقرير الفيديو الذي صدر في 3 نيسان/ أبريل وأثار الجدل، أخبرت تانغ هايبين من مركز قيادة المراقبة التابع للشركة تلفزيون جيانغسو أن الوظائف الثلاث المستخدمة معًا سمحت بالمراقبة الكاملة لعمال النظافة. وتضمن التقرير التلفزيوني رؤية لشاشة كبيرة مثبتة على الحائط داخل مركز القيادة تعرض خريطة لنانجينغ تضم عشرات النقاط، كل واحدة تمثل أحد عمال النظافة.

وأجريت مقابلات مع العديد من عمال النظافة لسؤالهم عن آرائهم في السوار الإلكتروني والسياسة المتبعة في الشركة، فقال أحدهم: “أرى القمامة في الشوارع وألتقطها”. وأضاف: “الشوارع نظيفة، إنها (الأساور الذكية) مجنونة تجعلك تذهب ذهابًا وإيابًا”.

هذا، واستنكر مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” هذه السياسة وعارضوا إزالة وظيفة التنبيهات فقط، وطالبوا بوضع حد للبرنامج بأكمله.