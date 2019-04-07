3 نصائح لتحسين جودة إعلانات فيسبوك المخصصة لتجميع بيانات…

تعتبر إعلانات فيسبوك المدفوعة من أقوى الوسائل الترويجية التي تساعد الأنشطة التجارية والخدمية في الوصول إلى العملاء المحتملين بدقة، وكما هو معلوم للقائمين على أنشطة التسويق الإلكتروني فإن هناك عدة خيارات لإعلانات فيسبوك بحسب الهدف التسويقي، فمنها ما هو مخصص لزيادة عدد المتابعين، أو زيادة معدل التفاعل مع المنشورات، ومنها ماهو مخصص لأهداف تسويقية أخرى.

يعد خيار تجميع بيانات العملاء المحتملين Lead Generation من أهم الخيارات الموجودة ضمن الأهداف التسويقية بمنصة مدير إعلانات فيسبوك، حيث يساعدك هذا الخيار على إنشاء إعلانات مباشرة لتجميع بيانات العملاء المحتملين (الاسم – عنوان البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – …) بشكل تلقائي عند قيامهم بالنقر على الإعلان.

إليك 3 طرق لمساعدتك على تجميع بيانات العملاء المحتملين بجودة عالية باستخدام إعلانات فيسبوك:

1- تصميم عرض جذاب للعملاء المحتملين:

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قامت المدونة الخاصة بموقع AdEspresso بنشر إحصائيات مجمعة حول فيسبوك في نهاية العام الماضي، ومن ضمن هذه الإحصائيات تبين أن 39% من المستخدمين يقومون بمتابعة صفحات العلامات التجارية للاستفادة من العروض التي تقدمها.

ولذلك يجب عليك أن تحرص على تصميم عروض خاصة بمجال عملك تفيد العملاء المحتملين، فيمكنك – مثلا – أن تقوم بتصميم نشرة أسبوعية تضم نصائح ذات صلة بالاستخدام الأمثل للمنتجات التي تبيعها مؤسستك، أو كيفية الحفاظ عليها، وإجراء صيانة دورية لها لإطالة عمرها الافتراضي، وقد يكون العرض عبارة عن الحصول على كتالوج رقمي مصور لأحدث الموديلات من منتجاتك.

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عندما تقوم بتضمين عرض جذاب يضيف قيمة للعملاء المحتملين في إعلانات فيسبوك فإن ذلك يعمل على زيادة معدل تفاعلهم مع هذه الإعلانات، ورغبتهم في تسجيل بياناتهم للحصول على العروض الموجودة بهذه الإعلانات.

2- تضمين حقول جمع البيانات المهمة لك:

عند قيامك بإنشاء إعلانات فيسبوك المخصصة لتجميع بيانات العملاء المحتملين، سيظهر لك حقلان بنموذج تجميع البيانات، أحدهما: مخصص لاسم العميل، والآخر: لعنوان بريده الإلكتروني، ولكن يمكنك أيضًا تضمين حقول لتجميع بيانات أخرى، مثل: رقم التليفون، وعنوان الشارع، والمدينة، والحالة الاجتماعية، وغير ذلك من البيانات الأخرى.

كما يمكنك إنشاء وإضافة أسئلة أخرى مخصصة لمعرفة المزيد من المعلومات عن عملائك المحتملين، فمثلًا: يمكنك إنشاء أسئلة ذات إجابات قصيرة، أو أسئلة اختيار من إجابات متعددة، وتضمينها في النموذج نفسه الذي يظهر في الإعلان.

3- تحديد مسار واضح لتعزيز التواصل:

بعد إتمامك لتصميم النموذج المخصص لجمع بيانات العملاء المحتملين، يجب عليك القيام بتضمين دعوة واضحة لاتخاذ إجراء في الصفحة الأخيرة من النموذج، والتي تظهر بعد إتمام العميل المحتمل لتسجيل بياناته، فمن الممكن أن تدعوه لزيارة صفحة معينة بموقعك، أو تدعوه للتواصل هاتفيًا بمتجرك، أو مؤسستك لمزيد من التفاصيل، أو للحصول على ميزات أو خصومات إضافية.

يعتبر تحديد مسار واضح للتواصل من أهم الأمور التي تشجع العملاء على المبادرة والتواصل مع العلامات التجارية، وبالتالي زيادة فرص الاستحواذ على عدد أكبر من العملاء.