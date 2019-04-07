انت الان تتابع تفاصيل خبر "سكايب" تطلق نسختها الجديدة.. 50 شخصاً بدردشة فيديو واحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 02:58 مساءً - أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" انتهاء العمل على النسخة التجريبية وإطلاقها النسخة الجديدة المحدّثة من برنامج محادثاتها الشهير "سكايب".

ووفقاً لموقع "ذا فيرج"، بإمكان المستخدمين ابتداء من اليوم الدخول لدردشة فيديو مع 50 شخصاً.

هذه النسخة الجديدة من "سكايب" كانت "مايكروسوفت" قد وضعتها تحت التجربة، منذ مارس الماضي.

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النسخة المحدثة الجديدة من "سكايب" وضعت التطبيق في قمة التطبيقات المتنافسة على دردشة الفيديو، وكان تطبيق "فيس تايم" هو المستحوذ على دردشات الفيديو حتى وقت قصير بـ32 شخصاً في الدردشة الواحدة.

كان "سكايب" في السابق يدعم فقط ما يصل إلى 25 من المتصلين مرة واحدة.

ومن أجل الحصول على معالجة أفضل للعديد من المشاركين وضعت "مايكروسوفت" بعض الشروط الخاصة بالخصوصية وعدم التطفل، كذلك أعطت إمكانية بتحديد الأشخاص القادرين على الاتصال بك.

يذكر أن الشركة المصممة لتطبيق "سكايب" قد أصدرت التطبيق في عام 2003، واستحوذت عليها مايكروسوفت في 2011 مقابل 8.5 مليار دولار.