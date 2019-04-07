شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تحقق مع مايكروسوفت ونينتندو وسونى لانتهاك قانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن هيئة المنافسة والأسواق التابعة لحكومة المملكة المتحدة تحقق مع كل من مايكروسوفت ونينتندو وسونى، من أجل تحديد أمور من بينها ما إذا كانت شروط التجديد التلقائى لأجهزة Xbox Live وPlayStation Plus وNintendo Switch Online أنها "غير عادلة".

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبناءً على الإعلان الأولى لهيئة السوق المالية، إنه تحقيق واسع إلى حد ما، وسوف يسعى إلى الإجابة على عدد من الأسئلة، حيث تقول الوكالة إنها كتبت إلى نينتندو ومايكروسوفت وسونى أنها تسعى من خلال التحقيق "للمساعدة فى فهم ممارساتهم بشكل أفضل" عندما يتعلق الأمر بخدمات الألعاب عبر الإنترنت.

وعلى وجه التحديد، تقول هيئة المنافسة والأسواق، إنها تتطلع إلى التأكد مما إذا كانت عقود الشركات غير عادلة ("هل تمنحهم شروط الشركات سلطة تقديرية واسعة لتغيير جودة الصفقة، على سبيل المثال، عن طريق تقليل عدد الألعاب المدرجة أو زيادة السعر؟ ") ، وما مدى سهولة إلغاء أو إعادة استرداد الأموال (" هل هناك أى عوامل تجعل من الصعب على الأشخاص إلغاء عقودهم أو استرداد أموالهم؟ ")، وما إذا كانت عملية التجديد التلقائى عادلة.

فى هذه النقطة الأخيرة، تقول هيئة السوق المالية، إنه من الغريب أن تعرف ما إذا كان العملاء "قد أخبروا بوضوح أنه سيتم إلغاء عضويتهم، إذا كانوا يتم تذكيرهم بانتظام بأنهم فى عقد ترحيل قبل استلام المزيد من المدفوعات، وإذا تم تعيين التجديد التلقائى "كخيار افتراضى "، ويشير التقرير إلى أنه يتم التوصل إلى أى حكم بعد بشأن ما إذا كانت "سوني" و "نينتندو" و "مايكروسوفت" قد انتهكت "قانون حماية المستهلك"، لكن قد تتخذ "إجراء فرض" إذا قررت أن ممارسات الشركات مضللة أو غير عادلة.