شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير جديد يكشف عن النسخة المعدلة من نظارة HoloLens للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى نوفمبر الماضى، حصلت شركة مايكروسوفت على عقد بقيمة 479 مليون دولار لتزويد الجيش الأمريكى بنسخة من نظارة الواقع المعززة HoloLens - وهى الخطوة التى انتقدها موظفى مايكروسوفت فى فبراير الماضى، مما دفع "ساتيا ناديلا" الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت للرد على هذا الأمر، إلا أن تقرير حديث ظهر الآن كشف عن تصميم النسخة الجديدة التى أطلقتها مايكروسوفت للجيش الأمريكى من نظارتها.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقد تم الكشف عن تصميم هذه النظارة المخصصة للجيش، والتى تمتلك تقنية تعرف بـ نظام التعزيز البصرى المتكامل (IVAS) التابع للجيش، والتى أصبحت نسخة معدلة من HoloLens 2 الجديدة للجنود، ومن الناحية المادية، فتبدو شبه متطابقة مع النسخة التجارية من النظارة باستثناء الكاميرا الحرارية FLIR الجديدة المثبتة بشكل بارز فوق مقدمة المستخدم.

لكن ما يهم داخل النظارة، هو وجود شاشة عرض رأسية يمكن أن تظهر بوصلة دقيقة متجهة مباشرةً فوق مجال الرؤية الخاص بموضع المستخدم على خريطة افتراضية تتعلق بزملائه، وغيرها من المميزات التى قد يحتاجها الجنود خلال مهامهم المختلفة، ومع ذلك، هذا لا يغير بالفعل بعض الاعتراضات الأساسية من موظفى مايكروسوفت وغيرهم من النقاد.