تكنولوجيا: تطبيقات هتساعدك في الوصول إلى أهدافك في تحدي “الـ30 يوم”!

“تحدي الـ30 يوم” هي مبادرة جديدة، أطلقتها فتاة تدعى “راند” على حسابها الشخصي على فيسبوك Facebook، وتهدف إلى الوصول إلى هدف خلال 30 يوما، على حسب أولويات المشاركين في التحدي، سواء كان يرغب في فقدان وزنه أو التوقف عن التدخين أو تعلم مهارة أو لغة جديدة، وبمساعدة التطبيقات التي تسهل على المشاركين الوصول إلى أهدافهم.

يكمن التحدي في أنه خلال الـ30 يوم المقبلين، تستطيع أن تحقق هدف في حياتك وتستمتع بلحظة الوصول إليه، بمساعدة وتشجيع المشاركين معك في التحدي الذي ينشرون يومياتهم علي هاشتاج challenge 30 day#.

فإذا كنت ترغب في المشاركة والوصول إلى هدفك على مدى الـ 30 يوم، فعليك الاستعانة بالتطبيقات التالية..

تطبيق Simplenote

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في بداية التحدي، تكون في حاجة إلى مفكرة إلكترونية، تسجل فيها ما ترغب الوصول إليه والوسيلة التي ستصل بها، بجانب ملاحظاتك اليومية وتقريرك الأسبوعي، لذلك، عليك تنزيل تطبيق Simplenote من هنا.

تطبيق habitbull

كما أنك في حاجة إلى رسالة مسجلة ودائمة، تذكرك بالمهام التي عليك القيام بها، ومشجع يعطي لك نصائح تدفعك نحو الهدف الذي ترغب في الوصل إليه، وهذا متوفر في تطبيق habitbull، وسوف يعرض لك نتائج وتجارب آخرين وصلوا لهدفك.

تطبيق Quit Smoking للإقلاع عن التدخين

إذا كنت من المدخنين، وترغب أن تشارك في التحدي، عليك تنزيل تطبيق Quit Smoking، لأنه الأفضل على الإطلاق في منافسة التطبيقات التي تسهل عملية التوقف عن شرب السجائر يوميا، حيث يقدم برنامج متكامل للإقلاع عن التدخين، مع تقرير يومى عن الأوقات التي يفضل التدخين فيها، نزله من هنا.

تطبيق 30 Day Fitness Challenge

باختلاف الهدف الذي ترغب في الوصول إليه، فأنت في حاجة إلى اتباع روتين رياضي، يعطى لك طاقة ويجدد من يومك، ويسهل عليك الوصول إلى هدفك، إذا كان فقدان الوزن والوصول إلى جسد مثالي، لذلك، عليك استخدام 30 Day Fitness Challenge، الذي يقدم لك تمارين لكل عضلات الجسم، وتحدي للوصول إلى هدفك خلال 30 يوما، كما أن به صورا وفيديوهات ومعلومات عن طبيعة كل تمرين والهدف منه.

أخيرا، لا تستهين بالتطبيقات ومفعولها على تحفيزك في الوصول إلي هدفك، فهي مثل المدرب أو المنظم الإلكتروني، الذي يتابع هدفك أولا بأول، كما أنه من السهل البحث عن أي تطبيق يخطر في بالك، فهناك تطبيقات كثيرة متوفرة تسهل عليك المهمة.