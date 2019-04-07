تكنولوجيا: اليوتيوب يقدم ميزة صورة داخل صورة لمزيد من المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إقتصرت ميزة صورة داخل صورة في تطبيق اليوتيوب على بعض مستخدمي الإصدار المميز من التطبيق خلال الفترة الماضية، إلا أن اليوتيوب بدأ مؤخراً في دفع هذه الميزة لمزيد من المستخدمين خارج الولايات المتحدة.

في شهر يونيو من العام الماضي بدأ موقع اليوتيوب في دفع ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي تطبيق اليوتيوب في الولايات المتحدة، والتي إقتصرت سابقاً على مستخدمي الإصدار المميزة من التطبيق فقط.

واليوم يتوسع تطبيق اليوتيوب في دفع الميزة لمزيد من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، حيث رصدت الميزة الجديدة لدى بعض مستخدمي التطبيق في إيطاليا، حيث يمكن تنشيط الميزة من داخل الإعدادات ومن ثم تبويب General menu في تطبيق اليوتيوب على منصة الأندوريد، إلا أنها تتوافق مع Android 8.0 Oreo أو الإصدارات اللاحقة فقط.

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يذكر أن ميزة صورة داخل صورة تتيح للمستخدمين متابعة محتوى الفيديو عند إستخدام أي تطبيق أخر، حيث يمكن للمستخدمين تنشيط الميزة أثناء متابعة محتوى الفيديو على تطبيق اليوتيوب من خلال النقر على الزر الرئيسي في الهاتف بعد تشغيل الفيديو.

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