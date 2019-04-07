شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تفرض على عمال "الصرف الصحي" ارتداء أساور ذكية لمراقبتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت شركة “Nanjing West River " للخدمات البيئية فى مقاطعة جيانجسو بالصين، على موظفيها من عمال النظافة والصرف الصحى، استخدام أساور ذكية لمراقبتهم وتتبع موقعهم الجغرافى، لكن الشركة فى النهاية تراجعت عن هذا الأمر بشكل جزئى وذلك بعد حدوث احتجاجات عامة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فقد طالبت الشركة عمالها خلال مارس الماضى ارتداء هذا السوارات الذكية، والتى كانت ترسل تنبيهات للعمال تقول: "برجاء مواصلة العمل، اعمل بجد أكثر!"، وذلك عندما يرصد السوار أن مرتديه لا يتحرك من مكانه لأكثر من 20 دقيقة.

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لكن بعد يوم واحد فقط، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، تصاعد الضغط العام لدرجة أن شركة الصرف الصحى المحلية قررت تهدئة الأمور قليلاً ولكن فقط عن طريق إزالة الجزء الأكثر بغضا من النظام، الآن، لن تقول الأساور "الرجاء مواصلة العمل" إذا قرر العامل البقاء فى مكان واحد، لكن فى نفس الوقت ما زال السوار يتعقب العمال على نفس المنوال.

وقد صرح نائب رئيس الشركة، تشانغ دونج تشونج، بأن هذه السياسة قد ألغيت فى 4 أبريل الجارى، مضيفا:" لقد حسّن هذا (البرنامج) بشكل كبير من كفاءة عمال النظافة فى المدينة، وعلى الرغم من أن الأجهزة لم تعد ترسل التنبيهات إلى العمال لتشجيعهم على الاستمرار فى الحركة، إلا أنهم لا يزالون يستخدمونها كوسيلة لمراقبة عمال النظافة، وتتبع مواقعهم، والتأكد من بقائهم فى مناطق عملهم المحددة.